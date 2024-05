Playoff NBA: Luka Doncic guida i Mavericks alla grande vittoria sui Clippers portandosi in vantaggio per 3-2 nella serie

Ci sono stati molti fattori che hanno contribuito alla vittoria per 123-93 dei Dallas Mavericks sui Los Angeles Clippers mercoledì, ma la serata si è ridotta a questo:

In una decisiva Gara 5 in cui mancava ancora Kawhi Leonard, le tre stelle dei Clippers incaricate di guidare l'attacco sono uscite piatte e sono rimaste stabili mentre Doncic e il resto dei Mavericks hanno riguadagnato il vantaggio nella serie, con la possibilità di sigillarlo in Gara 6 a Dallas venerdì (21:30 ET, ESPN).

Quando una squadra vince Gara 5 di una serie precedentemente pareggiata 2-2, è in vantaggio nell’81,7% delle volte.

Dončić è stato il miglior giocatore in campo nonostante abbia subito una distorsione al ginocchio destro in Gara 3 e un disturbo respiratorio superiore. Ha ammesso prima della partita che probabilmente non avrebbe giocato nelle sue condizioni in una partita della stagione regolare, lasciando invece i Clippers con un aspetto malato:

Maxi Kleber ha trascorso una serata rigenerante, tirando 5 su 7 da 3 punti per 15 punti. Anche Kyrie Irving ha avuto i suoi momenti, incluso sollevare la palla estremamente in alto:

La partita è stata competitiva all'inizio, visto che le due squadre si sono scambiate il vantaggio 12 volte nel primo quarto. I Mavericks hanno costruito un piccolo vantaggio nel secondo quarto, poi lo hanno esteso a doppia cifra con una corsa veloce verso la fine del secondo quarto.

Questo è stato il terzo quarto in cui Los Angeles ha davvero perso la partita. I Clippers hanno realizzato solo un canestro su campo nei primi sette minuti mentre l'attacco dei Mavericks ha continuato il suo ritmo, mettendo il gioco fuori portata. I backup erano a metà del quarto trimestre.

Il margine di 30 punti è stata la più grande sconfitta nella storia dei playoff dei Clippers.

Potrebbe essere ingiusto indicare una partita come prova che una squadra non sta combattendo come dovrebbe, ma c'è stata una giocata particolarmente difficile in Gara 3 quando Irving ha rubato un passaggio errato di George. Il risultato è stato un contropiede due contro uno di Irving e Doncic contro Westbrook. Una solida difesa di Westbrook ha fatto saltare il gioco, ma sfortunatamente Westbrook è stato l'unico giocatore che i Clippers si sono presi la briga di abbattere.

Poi è arrivato Derrick Jones Jr.:

È un posto familiare per i Clippers, che restano indietro in una serie in cui sembrano avere una possibilità, nonostante manchi un giocatore su cui scommettono come contendente. Hanno vinto le due partite perse da Leonard all'inizio della serie, ma Gara 5 ha mostrato quanto sarà difficile recuperarli nei Giochi 6 e 7.

Se i Mavericks chiuderanno la serie venerdì, Gara 5 sarà l'ultima partita casalinga dei Clippers alla Crypto.com Arena prima di trasferirsi al lussuoso Intuit Dome nell'Intuit Dome la prossima stagione. Non sarà una bella uscita.