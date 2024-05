“Non portare mai il burro di arachidi a una battaglia con la gelatina.” Devo ricordarmelo!

Ragazzi, è stato molto divertente. Innanzitutto, vorrei dire che sono molto orgoglioso del nostro dipartimento digitale e sociale. Voglio anche esprimere un sentito “grazie”. A Jordan Love, Jaire Alexander, Preston Smith, Elgton Jenkins, Kisean Nixon e Larry per essersi iscritti per vedere il nostro video di rilascio sulla timeline e per essersi goduti il ​​progetto. È stato un processo lungo ma ne è valsa assolutamente la pena. Spero che vi piaccia. È una nuova era… e una linea temporale abbastanza chiara.

Conner è di Flagstaff, Arizona

Hai appena visto la rivelazione del programma dei Packers. Cosa hanno fatto per convincervi del clown? Oppure è una vostra idea originale, ragazzi?

Penso un po’ a entrambi. Anche se non mi offrirei mai apertamente come volontaria per un’offerta del genere, Spoff può legittimamente adattarsi. Tutto è iniziato lì e si è evoluto in qualcosa di molto strano.

Secondo saluto. Come lo vedi? Che ne dici di questo programma, eh?

Come ho detto, è un programma relativamente normale A parte le quattro partite consecutive in prima serata. Questo è più unico che negativo, specialmente con i giovedì sera consecutivi. Mi piace giocare quattro partite di fila a mezzogiorno per iniziare il programma casalingo. Come redattore associato di Packers Gameday, non ero interessato alle partite casalinghe consecutive nei quattro giorni precedenti il ​​Ringraziamento, ma è così che va. Trovo divertente che Packers e Lions non si siano confrontati nella settimana 18 dopo che i due hanno giocato sette finali di stagione regolare l’uno contro l’altro nell’arco di nove anni dal 2014 al 22.

George è di North Mankato, Minnesota

Quale tratto temporale ti preoccupa di più? Penso che le settimane 13-16 saranno molto utili per molteplici ragioni. C'è un gioco che vorresti fosse ambientato in un posto diverso nella sequenza temporale?

Non reale. Trovo strano che Green Bay giochi ancora contro un avversario insolito come Miami durante la offseason. Le settimane 13-16 saranno una sfida. Lo ha detto lo stesso Matt LaFleur, ma penso anche che sia un’enorme opportunità per questa squadra se è in lizza. Anche se non sto dicendo che sono “preoccupato” per i Detroit Lions nella settimana 9, questo è un aspetto importante che tengo a mente. Green Bay ospita i campioni in carica dell’NFC North nella settimana 10 e poi affronta Caleb Williams per la prima volta dall’altra parte. Questo è sicuramente un tono.

Partite della terza divisione del Pacchetto Oro? So che il Gold Pack ha una cattiva reputazione per non essere abbastanza rumoroso, ma posso prometterti che questo membro del Gold Pack sarà più rumoroso che mai in questi tre giochi. Esisteva un’estensione migliore per i possessori del Golden Ticket?

Sono ottimista. Ecco un'analisi di come si alternerà la nona partita della stagione regolare tra i possessori di biglietti del Pacchetto Gold e del Pacchetto Verde – Nella stagione 2024, quando la NFC avrà un programma "9-1", il Pacchetto Gold riceverà la nona partita casalinga al Lambeau Field, e il Pacchetto Verde riceverà una stagione pre-partita. Nel 2026, quando la NFC avrà nuovamente un programma "9-1", sarà il turno dei possessori del pacchetto verde di ricevere una nona partita al Lambeau Field, mentre il pacchetto oro riceverà una partita di preseason. Tuttavia, se i Packers ospiteranno una partita internazionale nel 2026, i detentori del Green Pack otterranno una nona partita casalinga quando il programma "9-1" ritornerà nella NFC nel 2028. Ciò è accaduto, con la lega che ha riservato Minnesota, Detroit e Chicago per la seconda partita e rispettivamente la quinta e la nona.

Preston è di Tallahassee, in Florida

Capisco la frustrazione dei giochi in streaming ed ero entusiasta quando la NFL si è sbarazzata dell’odiato piano solo satellitare. I Packer Backer fuori città, come me e la mia famiglia, dovevano trovare un ristorante con uno spettacolo della NFL, spendere un sacco di soldi per il cibo, sedersi su sedie scomode e ricevere mance straordinarie (giustamente) in cambio di prendere spazio per tre persone: un’ora e mezza. Ora posso guardare ogni partita dei Packers, trasmessa a livello nazionale o meno, mangiare cibo migliore, sedermi più comodamente… è una vittoria.

Non sto dicendo che non possa essere migliore, ma sento che abbiamo visto la lega fare progressi significativi nel modo in cui i fan guardano le partite negli ultimi 10 anni. Anche se lo spettatore medio potrebbe non voler iscriversi e/o pagare un abbonamento a Peacock, ha un’interfaccia facile da usare. Sono anche più in sintonia con questo dato il mio amore per lo sport (UFC) che fa pagare ai suoi fan $ 80 ogni quattro settimane per guardare il suo pay-per-view.

Se avessi il potere di apportare un cambiamento alla NFL, quale sarebbe e perché?

Ritorno alle 16 partite della stagione regolare per sempre… o almeno finché non avrò riattaccato il libro di Steno.

Si parla molto di servizi di streaming. Tuttavia, la tecnologia è il punto dolente più grande e la parte che mi irrita dello streaming diverso è che ognuno si trova in un punto diverso del gioco. Le chat di gruppo rovinano i finali, ESPN regala tiri da gol prima della fine e così via. Ritieni che questo sia un problema per la National Football League? Se ogni finale fosse spoiler o potessi conoscere l’esito del viaggio prima che la TV lo mostrasse, questo non rovinerebbe parte del dramma?

Essendo qualcuno che viene spesso sgridato dalle persone su Twitter, dirò solo questo: se non vuoi che il tuo gioco venga incasinato, riconsidera l'utilizzo di un secondo monitor mentre guardi gli sport in diretta.

Mike è di New Orleans, LA

So che la NFL non basa il suo programma sul fantasy football, ma dividere le settimane di addio (metà della settimana 8 del campionato e l’altra metà della settimana 9) sarebbe carino. Non mi piace molto il fantacalcio, anche se continuo a giocare, ma questa svolta avrà sicuramente un impatto sulla mia strategia di draft.

Per quanto parliamo di settimane di addio, non ho ancora una conoscenza approfondita di come le programma la NFL. Ad esempio, sembra che in alcuni anni ci siano settimane di addio nella quinta settimana, mentre in alcuni anni non ci siano settimane di addio.

Decano di Leavenworth, IN

Per quanto riguarda questa stagione, chi o cosa pensi siano le cinque più grandi aggiunte che i Packers hanno fatto in questa offseason? Chi sceglieresti come cavallo oscuro nascosto per entrare tra i primi cinque? Allora questa potrebbe essere una domanda migliore per la tua casella di posta esterna tra circa sei settimane?

Salviamo l’ultimo nella casella di posta di Outsider (perché non ho ancora molte idee/post). Dubito che tutto ciò sia una sorpresa, ma le mie prime cinque aggiunte sono Xavier McKinney, Josh Jacobs, Javon Bullard, Edgerrin Cooper e MarShawn Lloyd.

Se Lucas Van Ness è il giocatore più migliorato nel nuovo schema, quanto può essere buona questa difesa?! Ci sarà un altro difensore nel roster più migliorato che ritieni possa produrre i migliori risultati per la squadra?