March Madness: la numero 13 Yale torna a sconvolgere la numero 4 Auburn 78-76

Il numero 13 Yale è tornato da uno svantaggio di 10 punti nel secondo tempo per battere il numero 4 Auburn 78-76 venerdì dopo che Auburn ha avuto innumerevoli possibilità di pareggiare o passare in vantaggio negli ultimi 30 secondi.

I Tigers erano in vantaggio per 61-51 con 9:53 rimanenti prima che Yale si allontanasse lentamente dal comando grazie a una siccità di Auburn. I Tigers sono rimasti più di tre minuti senza segnare mentre Yale ha ridotto il deficit a quattro con 4:41 rimasti nel gioco.

Yale ha poi preso un vantaggio di 73-72 su una tripla di John Poulakidas con 2:11 rimasti nel gioco. Le squadre si sono scambiate i tiri sbagliati prima che Poulikidas commettesse un fallo senza palla su Denver Jones di Auburn a 46 secondi dalla fine.

Da lì, i Bulldog rimasero bloccati. In qualche modo.

Jones, un tiratore di tiri liberi all'88%, ha mancato il primo finale di 1 a 1 prima che Danny Wolf effettuasse altri due tiri liberi per estendere il vantaggio a tre. Auburn ha avuto la possibilità di pareggiare la partita con meno di 30 secondi rimasti, ma la tripla di Trey Donaldson ha colpito il ferro.

Poi, dopo che Yasin Gram ha effettuato uno dei due tiri liberi, KD Johnson di Auburn ha subito un fallo mentre effettuava un layup con 9,4 secondi rimasti.

Johnson ha mancato il suo tiro libero, ma Auburn ha ripreso la palla su una freccia di possesso dopo aver pareggiato il rimbalzo.

Poi Trey Donaldson ha subito un fallo sotto canestro durante un passaggio in entrata ed è andato sulla linea di tiro libero. Ha sbagliato entrambi i tiri liberi… e Auburn ha preso il rimbalzo. Johnny Brohm ha mancato un rimbalzo del pareggio mentre ha colpito duramente il terreno e il tiro di Jaylen Williams è stato bloccato prima dello scadere del tempo.

La guardia di Yale Yasin Gharam festeggia con i fan dopo la vittoria di Yale su Auburn in una partita del primo turno del torneo NCAA venerdì. (Foto AP/Ted S. Warren)

Broome sembrava aver subito un infortunio al ginocchio destro quando cadde a terra e si sedette in campo mentre Yale celebrava la sua vittoria.

Poulakidas ha segnato 28 punti, il massimo della partita. Era 10 su 15 dal campo e 6 su 9 dalla linea dei 3 punti. Broome aveva 24 punti essendo 7-10 dal campo e 9 su 11 dalla lunetta.

La vittoria è la prima vittoria di Yale in un torneo NCAA da quando i Bulldogs hanno eliminato il Baylor n. 5 come testa di serie n. 12 nel 2016. Da allora i Bulldogs hanno fatto due apparizioni al March Madness, perdendo entrambe le partite del primo turno come n. .14 ​​semi.

La sconfitta di Auburn ha continuato un inizio terribile per il torneo NCAA della SEC. I Tigers sono diventati la quinta squadra della SEC a perdere al primo turno cadendo pochi minuti dopo la sconfitta della Florida contro il Colorado. Mississippi, Kentucky e Carolina del Sud hanno perso giovedì. Il Tennessee è stata l'unica scuola della SEC ad aver vinto il primo giorno del torneo.

I Tigers sono entrati nel torneo NCAA come campioni del torneo SEC ed erano i favoriti n. 7 su BetMGM per vincere il titolo nazionale. Si potrebbe argomentare in modo convincente che Auburn non era una delle prime quattro teste di serie in vista del torneo. Ma Auburn non ha giocato come un favorito venerdì.

Auburn ha avuto numerose opportunità per respingere Yale nel corso del secondo tempo e semplicemente non è riuscito a farlo. Ai Tigers è mancato anche Chad Baker-Mazara. È stato espulso entro i primi cinque minuti di gioco per un flagrante fallo 2 su August Mahoney di Yale. Baker Mazzara è entrato in gioco come il terzo capocannoniere di Auburn.