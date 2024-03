Casuale: è fatto! Tutti i livelli di Super Mario Maker sono stati completati prima che Wii U fosse online

All'inizio di questa settimana, abbiamo rivelato come un team addestrato soprannominato “Team 0%” stava cercando di completare ogni livello della comunità nell'originale Super Mario Maker prima che Nintendo chiudesse le funzionalità online di Wii U e 3DS su 8 aprile 2024.

Mentre lottava per superare un livello finale chiamato “Trimming the Herbs”, la storia da allora ha preso una svolta – con il creatore di quel livello che ha confermato che si trattava di un “upload illegittimo” (Grazie, Oatmeldum). Pertanto, il livello finale della community era in realtà “The Last Dance”, che è stato cancellato da “Yamada_SMM2” in 15 marzo 2024.

Ciò significa che ogni livello della comunità nel gioco è stato ora completato. Missione completata! Ecco parte di ciò che ha detto il team dietro l'iniziativa nell'aggiornamento:

“Trimming the Herbs era in realtà un TAS (Tool Assisted Awesome Game), rendendo 'The Last Dance' il livello finale superato!”

Per arrivare a questo punto, la community di Mario Maker ha dovuto superare i 25.000 livelli di imbattibilità dallo scorso ottobre. Si tratta ancora una volta di un risultato straordinario!

[Super Mario Maker 1]@Team0Percent Completati tutti i livelli di Super Mario Maker 1! L'ideatore di “Trimming the Herbs” ha ammesso che è stato caricato illegalmente (autorizzato dal TAS). Pertanto, “The Last Dance” (scansionato da @Yamada_SMM2) è l'ultimo percorso giuridico. pic.twitter.com/SNdOb4rASX – Farina d'avena (@OatmealDome) 22 marzo 2024

Questo è tutto, ragazzi! I servizi online Wii U e 3DS verranno interrotti il ​​prossimo mese di aprile. Se hai delle cose dell'ultimo minuto che vuoi fare mentre il servizio è ancora attivo, ora è il momento giusto per accendere il vecchio hardware Nintendo. Puoi saperne di più sullo spegnimento nella nostra guida: