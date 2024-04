Home » Tech L'ultima generazione di MacBook Pro 16 di Apple è in vendita al miglior prezzo di sempre Tech L'ultima generazione di MacBook Pro 16 di Apple è in vendita al miglior prezzo di sempre 0 Views Save Saved Removed 0

È stata una buona settimana per i fan di Apple. Apple non solo ha annunciato il prossimo evento “Let Loose”, ma anche l'intero evento basato su M3 MacBook Air 13 pollici Allineato Ha ricevuto uno sconto significativo. E adesso, MacBook Pro da 16 pollici con chip M2 Pro È sceso al minimo storico. Se hai bisogno di un laptop in grado di gestire carichi di lavoro più intensivi rispetto all'Air, il rivenditore Apple autorizzato Expercom vende il MacBook Pro di ultima generazione con 16 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione e una CPU dual-core a 12 core e 19 core per $ 1.998,99. ($ 500 di sconto) Tramite Amazon.

Come i nuovi MacBook Pro con tecnologia M3, i MacBook di ultima generazione di Apple possono gestire attività come l'editing video e l'elaborazione di foto durando più di un'intera giornata lavorativa, rendendoli più adatti ai professionisti creativi rispetto alle offerte entry-level di Apple. Ha anche lo stesso splendido display Mini LED presente sui modelli più recenti, ottimo per il multitasking e lo streaming, oltre a una solida selezione di porte che include tre porte USB-C/Thunderbolt 4, un'uscita HDMI e una scheda SD. fessura. Certo, i nuovi MacBook Pro M3 sono più veloci e offrono più RAM, ma i modelli M2 Pro offrono comunque un’ottima combinazione di velocità ed efficienza, soprattutto a questo prezzo.

Se stai cercando di aggiungere controlli vocali e alcune programmazioni di base per altri dispositivi e strumenti tradizionali, Eve's Energy Smart Plug e contatore di energia Ottieni uno sconto raro Su Amazon. In questo momento, puoi ottenere la spina per $ 34,19 (circa $ 5) ritagliando il coupon sulla pagina, che costa circa $ 5 in meno rispetto al minimo storico che abbiamo visto brevemente a gennaio. READ Microsoft ha lanciato un sito Web in cui spiega l'acquisizione di Activision Blizzard