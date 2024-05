Home » Tech Sony sta ribaltando la sua impopolare decisione su Helldivers 2 dopo la dura reazione dei giocatori Tech Sony sta ribaltando la sua impopolare decisione su Helldivers 2 dopo la dura reazione dei giocatori 0 Views Save Saved Removed 0

State indietro, Helldivers. La tua battaglia è stata vinta. Sony lo ha annunciato alla fine della scorsa settimana Divertitori Infernali 2, uno dei giochi multiplayer più popolari dell’anno, richiede ai giocatori di Steam di collegare i propri account a un account PlayStation Network. Dopo un fine settimana ricco di feedback da parte dei giocatori, incluso un review bombing per il gioco su Steam, questa mattina Sony ha invertito la rotta e non richiederà più ai giocatori PC di collegarsi a un account PSN.

La potenza della reazione di questo giocatore non può essere sottovalutata. Ore dopo l’annuncio iniziale Divertitori Infernali 2 Ha ricevuto oltre 14.000 recensioni negative su Steam. Questo numero è aumentato fino a oltre 200.000 recensioni negative nei due giorni successivi, abbastanza per invertire la valutazione del gioco da “straordinariamente positiva” a “fortemente negativa”. Sebbene il review bombing sia solitamente visto come un atto estremo che i giocatori possono compiere, sembra che sia stato incoraggiato uno di Divertitori Infernali 2Gestori di comunità.

“Voglio che le persone esprimano il loro malcontento in un luogo in cui potrebbe effettivamente fare la differenza”, Spitz, A Divertitori Infernali 2 ha scritto un community manager sul server Discord del gioco. “Le revisioni di Steam e le richieste di rimborso lo faranno.”

Ma i giocatori non erano soddisfatti del loro inseguimento Divertitori Infernali 2. Johan Bilstedt, CEO di Arrowhead Game Studios, ha espresso il suo disappunto per il fatto che anche i giocatori abbiano preso di mira l’originale Subacquei. “Mi rattrista molto che @Gioco Helldivers La recensione è bombardata anche a causa del recente @helldivers2 Controversia” Scritto su X.

Il review bombing ha avuto un effetto dannoso sulla presenza del gioco su Steam. Con la diffusione della notizia, i giocatori e altri hanno sottolineato che PlayStation Network non era disponibile in alcuni paesi, il che significa che questo requisito avrebbe comportato la perdita dell’accesso al gioco per cui avevano pagato i giocatori di quei paesi. Il tracker di Steam Steamdb lo ha segnalato La partita è stata cancellata a 177 Paesi in cui PSN non era disponibile e ci sono state segnalazioni da parte di giocatori della presenza di Steam Emissione di rimborsi ai giocatori al di fuori del periodo di rimborso tipico. Poi, lunedì mattina presto, Sony ha annunciato che avrebbe eliminato il requisito del tethering PSN. READ Gurman: l'evento di ottobre di Apple è ancora improbabile, nessun Touch ID per iPhone 15

Sui social i giocatori si chiedevano come fosse successo tutto ciò. Sebbene il collegamento dell’account PSN sia sempre stato pianificato per il gioco e sia stato notato sulla sua pagina Steam, Pilestedt ha scritto che lo stato instabile del lancio del gioco li ha costretti a ritardare l’implementazione del requisito. Ha anche affermato che apparentemente c’erano discussioni interne con PlayStation sul fatto che questo requisito avrebbe potuto far arrabbiare i fan.

“Quando i server sono esplosi al momento del lancio, è stato necessario prendere decisioni rapide, come chiudere il collegamento”, Pilestedt ha scritto su X“E ora, finalmente, la richiesta di ri-empowerment è arrivata dal PS [PlayStation] (Per aiutare con moderazione) – e abbiamo dovuto adeguarci anche se c’erano i timori di una reazione negativa”.