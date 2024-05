Bowden: Mi piacerebbe che si verificassero scambi molto precoci in MLB, così come uno scambio da asporto per Luis Arez

I Padres e i Marlins non volevano aspettare 87 giorni fino alla scadenza commerciale del 30 luglio della MLB per fare il loro primo grande scambio della stagione, completando uno scambio di cinque giocatori a tarda notte di venerdì che è diventato ufficiale sabato. San Diego ha acquisito il due volte campione di battuta Luis Arraez da Miami per l’esterno centrale Dillon Head, la 25esima scelta assoluta nel draft MLB dello scorso anno, così come altri tre leghisti minori, l’esterno Jacob Marcy, la prima base Nathan Martorella e il destro Nathan Martorella . Distinti saluti, Woo-Seok Joo. Anche San Diego ha ricevuto quasi 8 milioni di dollari nell’accordo.

I Padres hanno migliorato notevolmente il vertice della loro formazione aggiungendo Arraez, una macchina titolare che è uno dei migliori battitori che il gioco abbia visto negli ultimi anni. Mi ricorda Tony Gwynn, Wade Boggs e Rod Carew con la sua abilità nel controllare la mazza e nel mettere la palla dove la difesa non può giocare. Ha un’impressionante percentuale di strikeout in carriera del 7,5%. (La media del campionato negli ultimi sei anni è del 22,9%.) Genererà traffico per il resto della formazione dei Padres, tra cui Fernando Tatis Jr., Manny Machado, Xander Bogaerts e Jake Cronenworth. La migliore posizione di Arraez è designata come battitore, seguita da prima base, seconda base e terza base, e sarà probabilmente utilizzato nei quattro perché ciò consentirà ai Padres di ruotare i propri giocatori nel punto DH per ottenere un po’ di sollievo. È sotto il controllo della squadra per tutta la stagione 2025.

I Marlins non sarebbero stati in grado di firmare Arraez a lungo termine e con così tante esigenze nella loro tabella di profondità, questo era il tipo di accordo che dovevano fare. Head è stato il giocatore principale e più importante acquisito dai Marlins poiché alla fine sarebbe potuto diventare la loro soluzione a lungo termine al centro del campo e al primo posto. Marsee è un solido quarto esterno nelle major, Martorella può colpire ma non ha potenza nei colpi d’angolo e Go, che ha firmato un contratto da 4,5 milioni di dollari in questa offseason, ha la possibilità di servire da profondo sollievo per Miami. Questo non sarebbe uno scambio popolare nel sud della Florida dato che i due migliori battitori dei Marlins di un anno fa – Arraez e Jorge Soler, che hanno firmato con i Giants in offseason – se ne sono andati senza sostituire il loro attacco della major league. livello. Tuttavia, era necessario per il loro futuro a lungo termine.

Questo accordo mi è piaciuto per entrambe le parti e mi ha fatto pensare ad altri giocatori di calibro All-Star che potrebbero essere ceduti nei prossimi tre mesi prima della scadenza. In generale, è troppo presto per fare scambi poiché la maggior parte delle squadre vuole aspettare almeno fino a metà luglio per vedere se sono in lizza, ma ciò non significa che non possiamo divertirci e discutere con alcuni giocatori che potrebbero farlo. Vengono spostati più vicino alla scadenza a seconda di come vanno le cose.

Ecco tre accordi molto iniziali che mi piacerebbe vedere realizzati e perché questi accordi potrebbero avere senso per entrambe le parti.

1. I Mets scambiano 1B Pete Alonso con Mariners per RHP Emerson Hancock e 1B Ty France

Alonso sarà un free agent dopo questa stagione e non vi è alcuna indicazione che i Mets estenderanno il suo contratto molto prima che raggiunga la free agency. Quindi, se non saranno nella corsa alle wild card a fine luglio, dovrebbero scambiare Alonso e provare a firmarlo nuovamente in offseason. Ama New York e ama essere un Met, quindi avranno una legittima possibilità di ingaggiarlo in inverno. Nel frattempo, separandosi da Alonso prima della scadenza commerciale, potrebbero recuperare un giovane promettente come Hancock, la sesta scelta assoluta nel draft 2020, che ha debuttato l’anno scorso e quest’anno ha registrato un’ERA di 4,75 su sei presenze. Hancock, 24 anni, ha rinunciato a due o meno punti in ciascuna delle ultime quattro partenze. Anche la Francia, che compie 30 anni in questa stagione, torna nell’accordo con New York. Potrebbe giocare in prima base per i Mets per il resto di questa stagione, e con la sua esperienza in terza, seconda e DH, dà loro un giocatore multiposizionale e un potenziale chip di scambio in questa offseason (specialmente se firmano nuovamente Alonso). . Per me, il suo swing e il suo approccio dicono che dovrebbe essere molto migliore della sua produzione – .250/.337/.336 slash line e 99 OPS+ l’anno scorso e 97 OPS+ quest’anno – quindi forse un cambio di scenario lo aiuterà. La Francia sarà sotto il controllo della squadra durante la prossima stagione.

I Mariners, dall’altra parte di questo accordo, soddisferebbero il loro più grande bisogno, facendo atterrare una grande mazza di potenza mid-major per dare loro maggiori possibilità di vincere l’AL West e persino di gestire la classifica in ottobre. Seattle potrebbe sostituire Hancock nella rotazione con Bryan Woo e avere ancora la migliore rotazione a cinque nel baseball. Woo, che ha registrato un’ERA 4.21 in 18 anni, ha iniziato l’anno scorso da titolare ed è sulla lista degli infortunati ma, secondo quanto riferito, è vicino al ritorno.

2. I Blue Jays hanno scambiato 1B Vladimir Guerrero Jr. con gli Astros per 1B/OF Joey Loperfido e OF Kenedy Corona.



Vladimir Guerrero Jr. festeggia dopo aver vinto un Grande Slam domenica. (Jeff Burke/USA Today)

Guerrero sarà un free agent dopo la stagione 2025 e i Blue Jays devono ancora firmarlo con un contratto a lungo termine. Otterranno un rendimento molto migliore in uno scambio ora rispetto a quello che avrebbero avuto in bassa stagione o in vista della scadenza commerciale del prossimo anno; Pertanto, dovranno prendere seriamente in considerazione l’idea di cederlo il prossimo luglio se dovessero abbandonare la corsa. Guerrero ha ancora solo 25 anni ed è appena entrato nel suo periodo migliore. Riesci a immaginarlo tra Yordan Alvarez e Kyle Tucker per le prossime due stagioni (almeno)? La migliore stagione di Vlad Jr. è stata nel 2021, quando ha guidato le major con 48 fuoricampo e ha guidato l’AL con 1.002 OPS. A ciò ha fatto seguito una stagione da 32 homer e un Gold Glove Award nel 2022. Tuttavia, i numeri del tre volte All-Star sono scesi l’anno scorso a 26 homer e un .788 OPS, e quest’anno sta battendo solo .239 con quattro homer, 15 RBI e un .711 OPS. Un cambio di scenario, in particolare un trasferimento a Houston, potrebbe essere una grande spinta per lui. Gli Astros hanno bisogno di aiuto in prima base. Jose Abreu, scelto la scorsa settimana per la struttura di allenamento primaverile della squadra, sembra essere in grave declino. John Singleton ha giocato bene per loro, ma è più un giocatore solido dalla panchina. Guerrero sostituirebbe la prima base per gli Astros e allungherebbe davvero la loro formazione.

In cambio, i Blue Jays otterrebbero Luperfido, che potrebbe assumere il controllo della prima base a lungo termine. Era in testa ai minori con 13 fuoricampo quando gli Astros lo hanno promosso la scorsa settimana. Il Luberfido, 24 anni, può giocare anche sull’esterno sinistro. Corona, 24 anni, può ricoprire tutte e tre le posizioni e i profili in campo esterno come produttore di 20 homer, base rubata, 30-A. Sta ottenendo .185/.340/.309 in questa stagione in Doppia A con 10 palle recuperate in 11 tentativi. Entrambi i giocatori non potranno essere arbitrati almeno fino al 2027.

3. I guardiani scambiano i soccorritori destri Hunter Gaddis e Cade Smith con gli Orioles per RF Heston Kjerstad



Heston Kjerstad, fotografato la scorsa settimana contro gli Yankees, ha fatto il suo debutto in MLB lo scorso settembre. (Tommy Gilligan/USA Today)

I Guardiani devono migliorare il loro campo destro a breve e lungo termine e l’acquisizione di Kjerstad, la seconda scelta assoluta al Draft 2020, raggiungerebbe entrambi gli obiettivi. Kjerstad, 25 anni, ha segnato .349/.431/.744 al Triple A in questa stagione con 10 fuoricampo e 30 RBI, ed è andato 2 su 9 da quando è stato promosso alle major due settimane fa. Tuttavia, il campo esterno degli Orioles è pieno di esterno destro Anthony Santander, esterno centrale Cedric Mullins e esterni sinistri Colton Cowser e Austin Hayes, insieme a Kyle Stowers e Coby Mayo, che sono pronti per la Major League ma in Triple A. Kjerstad ha talento. Ma può essere consumante. (Si è classificato al 20° posto nella nostra lista dei 50 migliori potenziali clienti lo scorso agosto.)

In questo scambio, gli Orioles riceverebbero due soccorritori potenti e controllabili per aiutare a fortificare il loro bullpen. Gaddis, 26 anni, ha registrato un’ERA di 2,87 in 17 partite per Cleveland in questa stagione con 9,8 strikeout ogni nove inning e 1,7 walk ogni nove. Smith, 24 anni, ha registrato un’ERA di 2,30 e un FIP di 1,43 su 16 presenze quest’anno, la sua prima nelle major, con 13,8 strikeout su nove (24 strikeout in 15 inning e 2/3). I Guardiani possono permettersi di gestire entrambe le curve a destra perché hanno un bullpen profondo con Emmanuel Klass più vicino e ragazzi di setup come Tim Herren, Scott Barlow e Nick Sandlin, insieme a soccorritori che ritornano dagli infortuni e armi più buone nei minori che sono pronti per aggiornamenti.

Non dobbiamo aspettare giugno e luglio per divertirci a discutere di proposte commerciali. Utilizza la sezione commenti per condividere le offerte che vorresti vedere. E come sempre, grazie per aver letto. Ti apprezzo – sì, anche gli odiatori!

