Serena Williams – Danka Kovinic: US Open 2022 – IN DIRETTA! | 2022 US Open di tennis

eventi principali Mostra solo gli eventi principali Attiva JavaScript per utilizzare questa funzione

Williams 1-0 Covinich * (* indica il seguente server) Serena si toglie la giacca, che costa sicuramente più del guardaroba di un giornalista medio, e si mette al lavoro. La sua prima di servizio sembra forte, ma Kovinic risponde bene e forza un breve push di base prima di perdere il punto. Ma poi prende i nervi o si arrugginisce. Serena raddoppia gli errori una volta, mandandone uno largo e uno in rete. Dopo un terzo fallo consecutivo, espira profondamente ma raddoppia ripetutamente. Segue il quinto errore diretto. Entra il giocatore successivo, ma Serena spara a lato dopo una breve camminata regalando a Kovinich due palle break. poi l’effettivo Serena Williams Lui appare. La forte altezza lo rende 30-40. Poi l’asso. Poi un altro. E’ stata un po’ fortunata sull’ultimo punto, con un tiro che ha trafitto la parte alta della rete e Kovinic ha sprecato un’occasione d’oro per ribaltare la partita al diavolo, rimandandola in rete. Intanto la Colombia Daniel Ilahi Jalan Prende il primo set 6-0 contro il quarto seme Stefanos Tsitsipasche nell’occasione ha pareggiato un bel fiocco con un doppio errore.

Serena vince! … lancio della moneta. Servirai per primo.

Serena è finalmente in campo. Pensiamo che ci sia anche Danka Kovinic. Ah, eccoci qui. Il più grande lancio di monete della storia Tennis in corso ora. O almeno l’unica persona con Spike Lee.

“È la più grande partita del primo turno che abbiamo mai visto in questo stadio?” Richieste Chris Hochman su Twitter? READ Classifica degli US Open 2022: copertura in diretta, punteggi del golf di oggi, aggiornamenti dal primo round al The Country Club È sicuramente l’unico preceduto da un coro ucraino che canta in due lingue in onore di Arthur Ashe. Mi dispiacerebbe il fatto che non abbiamo ancora visto Serena in campo, ma questa è una performance accattivante. La folla, invece di brontolare e aspettare la stella della sera, emette un leggero ruggito prima di concludere.

Nella tipica moda sportiva americana, la partita è in realtà Non A partire dalle 19:00 ET perché dobbiamo prestare un po’ più di attenzione alle cose. Anche i fan stanno ancora facendo domanda: l’Arthur Ashe Stadium è pieno solo a metà. Le partite di Serena spesso non durano a lungo, quindi per favore dì alle persone di prendere un gelato più tardi. Parlando di gelato, la temperatura è di 81 gradi Fahrenheit con un’umidità del 68%. Ma Serena, l’icona della moda di tutti i tempi, indosserà un costume nero a maniche lunghe. Per le scarpe, creiamo un file La prima citazione da notizie di scarpe. Non indosserà diamanti sulla suola delle scarpe, che corrisponde alla canzone del newyorkese Paul Simon, ma li indosserà altrove sui suoi piedi. Ora otteniamo le presentazioni dei giocatori. Inizierà prima del buio? Queste scarpe luccicanti sono quelle indossate da Serena Williams Esercizio. Fotografia: Elsa/Getty Images

Chi è l’avversario? Danka Kovinich Viene dal Montenegro. Lei ha 27 anni. Si è classificata all’80° posto nel mondo, cadendo dal suo record di carriera di 46… sei anni fa. Non ha cognomi individuali. Ma questo è tutto Miglior anno nelle majorE ha raggiunto il terzo round in Australia e al Roland Garros. La cosa più strana: nonostante i suoi molti anni come professionista, ce l’ha mai affrontato Serena Williams. È la prima volta che i paparazzi hanno eseguito lo streaming in un file Danka Kovinich sessione di allenamento? Foto: Sarah Steer/Getty Images

posto Questa corte non potrebbe essere più adatta per una pioniera come Serena. È Arthur Ashe Court, dal nome di un tennista nero che ha infranto le barriere, all’USTA Billie Jean King National. Tennis Il centro, intitolato alla donna che ha lanciato il tennis femminile a nuove vette. Serena ha vinto questo evento sei volte. Ha 23 titoli importanti. Questo è meno del record che detiene Margherita Corte, ma qualsiasi considerazione sul fatto che Kurt sia più avanti di Serena nella conversazione GOAT (Greatest Tennis, ehm, time) non può essere presa sul serio. Serena (useremo il nome in parte perché, come Madonna o Cher, è più riconoscibile con quel nome e anche perché sua sorella, Venere Williamsè anche nella stratosfera dei migliori sport di sempre) Ha passato due decenni a cacciare le persone dal campo. Tuttavia… questo torneo le è sfuggito da quando ha vinto per la terza volta consecutiva nel 2014. È caduta nel 2018 contro i non annunciati all’epoca. Noemi Osaka. Perso l’anno prossimo a Bianca Andreescu. Ma i grandi giocatori hanno un modo per metterne insieme un altro grande. Sarà questo?

Buonasera a tutti negli Stati Uniti, buongiorno a chi sta dall’altra parte del globo e buona sera a chi sta nel mezzo. Grazie per aver partecipato alla partita All-USA tra il decimo seme Taylor Fritz E il Brandon Holt. Fritz dovrebbe avere distinzione, ovviamente, ma… cosa? Destra. Peccato per Fritz, Holt e il quarto seme Stefanos TsitsipasTutti loro giocheranno sui campi da esibizione degli US Open tra pochi minuti, ma potrebbero giocare anche a Guam. Questo è il Serena Williams Mostra, per una buona ragione. Ogni partita qui potrebbe essere l’ultima volta che vediamo un giocatore unico sul suo palcoscenico più grande.