Reggie Bush riconquista l'Heisman Trophy 2005, 14 anni dopo che era stato perso

LOS ANGELES – Dopo quasi 14 anni di distanza, Reggie Bush porta ancora una volta a casa l'Heisman Trophy, ponendo fine a una saga quasi ventennale che è diventata una pietra di paragone per l'opinione pubblica su come gli atleti universitari traggono profitto dalla loro celebrità.

Mercoledì l'Heisman Trust ha restituito l'Heisman Trophy 2005 a Bush in un momento sismico per un giocatore che era il volto dell'era d'oro del football USC. La carriera di Bush, che ha perso contro l'Heisman nel 2010 dopo che la NCAA aveva ritenuto che avesse ricevuto benefici inammissibili, ha costretto i fan – e ora le istituzioni consolidate di questo sport – a considerare se le sanzioni della NCAA potrebbero offuscare l'eredità di un giocatore sul campo.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Reggie Bush nella famiglia Heisman in riconoscimento dei suoi successi collegiali”, ha affermato Michael Comerford, presidente dell'Heisman Trophy Trust. “Abbiamo tenuto conto degli enormi cambiamenti avvenuti nell'atletica universitaria negli ultimi anni quando abbiamo deciso che era il momento giusto per restituire la Coppa a Reggie. Siamo entusiasti di dargli il bentornato.”

La decisione di ripristinare il programma Heisman di Bush – e restituirne la replica alla USC – arriva in un momento in cui i giocatori possono ora essere pagati per il loro nome, immagine e somiglianza, cosa che non era il caso quando Bush emerse come una stella che tornava per i Troiani. .

Bush vinse il premio nel 2005 dopo aver accumulato 2.890 yard per tutti gli usi e totalizzato 19 touchdown totali mentre guidava l'USC, che vinse almeno una parte del campionato nazionale nel 2003 e nel 2004, alla partita del campionato nazionale. Non molto tempo dopo, Bush e i Trojan furono coinvolti in uno scandalo NCAA durato anni che portò a severe sanzioni contro il programma calcistico dei Trojan, dopo che l'organo di governo stabilì che Bush e la sua famiglia avevano ricevuto benefici inammissibili mentre era in carica. Università della California del Sud. Le sanzioni furono imposte nel 2010 e includevano un divieto post-stagionale di due anni e la perdita di 30 offerte di borse di studio in tre anni, che paralizzarono la profondità del programma per diverse stagioni e impiegarono anni per ripristinarlo.

La NCAA ha anche costretto l'USC a separarsi permanentemente da Bush, il che significa che ha dovuto scartare o cancellare qualsiasi riconoscimento di Bush. Nel settembre 2010, Bush ha perso l'Heisman Trophy, diventando il primo giocatore in assoluto a portare a casa il prestigioso premio. Poco dopo, l'USC ha rimosso la sua maglia n. 5 dall'estremità della tribuna del Los Angeles Memorial Coliseum, dove sono visualizzati tutti i numeri di maglia dei vincitori dell'Heisman Trophy.

“Lo hanno trascinato nel fango”, ha detto Sam Baker, un ex guardalinee offensivo dell'USC e scelta al primo turno che era nella stessa classe di reclutamento di Bush. “Ero lì. L'ho visto guadagnare ogni metro. Quindi non sarebbe mai andato bene con molti di noi che giocavano con noi ovviamente. E vedere che è stato vendicato (oggi). È stato davvero bello.”

La rottura della USC con Bush ha creato almeno un momento imbarazzante. Nel 2019, Bush è tornato al Coliseum con Fox Sports, dove presta servizio come analista, per la partita televisiva nazionale della USC contro lo Utah. La scuola non è riuscita a impedirlo, anche se è rimasto in isolamento e la sua presenza incombeva.

Nel quarto quarto di quella partita, il running back Marquis Stepp segnò un touchdown e corse verso Bush, rintracciando l'ex leggenda dei Trojan. Ironicamente, Stipe fu punito per festeggiamenti eccessivi.

L'Heisman Trust ha affermato di essere stato sottoposto a un “processo deliberativo” che monitora i massicci cambiamenti in atto nello sport per determinare se riportare o meno il Busch Trophy.

Nel 2021, di fronte alla pressione legislativa, la NCAA ha introdotto per la prima volta una politica che consente agli studenti-atleti di ricevere pagamenti gratuitamente. Le opinioni e gli atteggiamenti sono cambiati, così come il panorama del football universitario. Gli atleti studenti ora possono avere rapporti con i clienti, cosa che ha turbato Bush.

“Riconoscendo che il compenso studente-atleta è una pratica accettata che sembra destinata a durare, questi cambiamenti fondamentali nell'atletica universitaria hanno portato il Fondo a decidere che ora è il momento opportuno per restituire il trofeo a Bush”, ha affermato il fondo nella sua dichiarazione. annuncio. .

Dal 2010, nel corso del tempo, Bush ha guadagnato un’ondata di sostegno da molti angoli diversi. L'USC ha posto fine alla separazione imposta dalla NCAA da Bush nel giugno 2020, cartelloni pubblicitari che chiedono alla NCAA di restituire l'Heisman Trophy a Bush sono apparsi in tutta Los Angeles e i sostenitori della sua causa sono diventati più espliciti.

A marzo, Johnny Manziel, ex quarterback della Texas A&M e vincitore dell'Heisman Trophy nel 2012, ha colto diverse opportunità per difendere Bush. cinguettio Che “si ritirerà umilmente dall'Heisman Trophy in modo che Reggie Bush possa riprendersi il suo trofeo”.

grazie per @Trofeo Heisman Fare ciò che è giusto e accogliere di nuovo nell’ovile un membro della nostra storia. Ci sono state molte voci durante questo processo che si sono schierate al tavolo a favore di Reggie semplicemente per il tipo di persona che è. Non vedo l'ora di essere su… – Johnny Manziel (@JManziel2) 24 aprile 2024

“Incredibile”, ha detto Alex Holmes, un ex giocatore dell'USC che ha vinto due campionati nazionali con Bush. “La mia reazione è: giustizia è stata fatta. Assolutamente sorprendente. Ben meritata.”

Ad agosto, Bush ha lanciato un attacco contro la NCAA e ha annunciato i suoi piani per citare in giudizio l'organizzazione per diffamazione per una dichiarazione fatta da un portavoce nel 2021 in cui descriveva Bush come coinvolto in un accordo “pay-for-play”.

Sebbene Bush abbia citato in giudizio la NCAA e molti altri abbiano rivolto le loro frustrazioni all'istituzione come parte del suo sforzo per rivendicare l'Heisman Trophy, la decisione è sempre stata nelle mani dell'Heisman Trust.

L'inserimento di Bush nella College Football Hall of Fame nel 2023 è stato un passo positivo per la sua causa. Prima della presentazione a Las Vegas, il direttore atletico della USC Gene Cohen ha organizzato una festa a sorpresa per Bush e ha ospitato i suoi ex compagni di squadra, familiari e amici, una forte indicazione di quanto l'università sostenga Bush e lo sforzo di riconquistare l'Heisman Trophy.

“Questo è un giorno importante per Reggie Bush e l'intera comunità della USC mentre celebriamo il legittimo ritorno del suo Heisman Trophy”, ha detto Cohen in una dichiarazione mercoledì. “L'impatto di Reggie alla USC e sul football universitario nel suo insieme è davvero impareggiabile. Ha mostrato la massima resilienza e cuore durante tutto questo processo e merita ogni riconoscimento e trofeo che abbia mai ricevuto. Siamo grati all'Heisman Trophy Trust per aver reso tutto ciò possibile .”

Finalmente! Sono così entusiasta di riavere l'Heisman di Reggie. Il suo impatto sulla USC e sul football universitario è leggendario. Questo è un grande giorno per Reggie e per l'intera famiglia Trojan. Battagliero! https://t.co/P1XNozFiFW – Jennifer Cohen (@ADJenniferCohen) 24 aprile 2024

Bush è uno degli otto vincitori dell'Heisman Trophy della USC, che pone i Trojan davanti a Notre Dame, Ohio State e Oklahoma, che ne hanno sette ciascuno.

Il dipartimento di atletica dell'USC era stato disposto a riprendersi la maglia di Bush all'estremità della tribuna per diversi anni, ma Bush non voleva indietro la sua maglia finché non avesse riavuto il suo Heisman.

Quel momento arriverà sicuramente presto.

“È stata dura”, ha detto Sean Cody, un ex guardalinee difensivo americano della USC. “Come ex giocatore e compagno di squadra di Reggie, detesti vedere qualcuno che ha lavorato duro come lui e si è impegnato tanto – essere portato via ingiustamente. Penso che questo sia ciò che oggi ha rappresentato: è stato commesso un errore e ora è di nuovo nelle sue mani. Era difficile vedere quante cose ha dovuto affrontare Reggie. Penso che sia stata la parte più difficile che abbia dovuto sopportare per molte persone ) Indietro.

“Ha fatto parte di un'era davvero grandiosa del football della USC e penso che quel numero lo rappresenti per molti ex giocatori, per tutti noi, più o meno ciò che siamo stati in grado di realizzare e ciò che Reggie ha fatto in quel periodo.”

Lettura obbligatoria

(Foto: Michael Cohen/WireImage)