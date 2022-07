Aaron Judge segna il 42esimo posto degli Yankees in casa nel 2022, diventando la seconda squadra più veloce in assoluto dopo 200 proprietari di case professionistiche

New York Yankees Il grande giocatore di pallavolo Aaron Judge è nel mezzo di una serie di vittorie consecutive e ha raggiunto un traguardo sabato pomeriggio con una vittoria per 8-2 I reali di Kansas City (Risultato quadrato). Judge è il sesto della sua 42esima carriera in casa in questa stagione – è la sua dodicesima casa nelle ultime 14 partite – e la sua 200esima carriera in casa. Kyle Schwarber (32) e Jordan Alvarez (30) sono gli unici altri giocatori a raggiungere i 30 in questa stagione.

Ecco Homer il 42° giudice del 2022. Questo arriva un giorno dopo che si è scontrato con due Homer e ha rubato Homer:

Judge è il primo giocatore nella storia degli Yankees a segnare 42 fuoricampo prima di agosto ed è il secondo giocatore più veloce nella storia del baseball dopo i 200 degli Homers. Ecco la classifica:

Ryan Howard: 658 giochi per 200 giochi Aaron giudice: 671 Ralph Keener: 706 Juan Gonzalez: 766 Harmon Cilibro e Albert Bell: 769

“Come ho detto mille volte, ora sono concentrato sulla vittoria delle partite di baseball”, Il giudice ha detto a MLB.com dopo la partita di venerdì Alla domanda sulla probabilità di ottenere 60 colpi a casa. “Statistiche e cose del genere, possiamo parlarne alla fine dell’anno”.

Sabato gli Yankees hanno giocato la loro 102a partita della stagione. Gli Yankees – e la Major League – hanno segnato 61 fuoricampo di Roger Maris nel 1961. Per eguagliare quel totale, un arbitro deve colpire 19 giocatori nelle ultime 60 partite della sua squadra. Guardando quanto lontano è arrivato 12 volte nelle sue ultime 14 partite, siamo ufficialmente registrati.

Il giudice, 30 anni, ha ottenuto la serie di vittorie di .297/ .378/ .668 nella partita di sabato. Guida il baseball nelle corse (84), RBI (89) e basi totali (250) così come nei fuoricampo. Il famoso giudice rifiuta l’estensione di 213,5 milioni di dollari di sette anni nell’allenamento primaverile Diventerà free agent dopo la stagione.