La Ferrari sta spingendo forte per Niue con un trasferimento possibile all’inizio del 2025

Si ritiene che la Ferrari stia lavorando duramente per assicurarsi i servizi di Adrian Newey quando il direttore tecnico del team uscente della Red Bull Formula 1 sarà disponibile all'inizio del 2025.

Newey lascerà la Red Bull nel primo trimestre del 2025 dopo quasi due decenni con la squadra.

Questo punto di uscita è uno sviluppo cruciale poiché il contratto di Newey, che è stato rinegoziato solo l’anno scorso, durerà fino alla fine del 2025 e si prevede che contenga una clausola di non concorrenza di 12 mesi.

Se implementato, Newey non sarebbe in grado di lavorare con un’altra squadra fino all’inizio del 2027 – già 12 mesi dopo una nuova serie di regolamenti tecnici, qualcosa che Newey è stato molto efficace nello sfruttare.

Con l'aiuto del suo caro amico e manager Eddie Jordan, Newey è riuscito a assicurarsi un'uscita anticipata dalla Red Bull che gli consentirà di unirsi a un'altra squadra nei primi mesi del 2025.

La statura di Newey significa inevitabilmente che molte squadre desidereranno i suoi servizi, ma la Ferrari è ampiamente considerata la mossa più attraente: se decide di voler rimanere in Formula 1 come parte delle “nuove sfide” che dice di perseguire con la Red Bull .

Nessun accordo è stato raggiunto, ma la Gazzetta della Sport ha riferito che Newey ha incontrato il capo della squadra Ferrari Fred Vasseur a Londra nella settimana prima del Gran Premio di Miami.

La Ferrari non lo confermerà né lo smentirà, ma resta inteso che Vasseur – il cui unico commento è che non ha nulla da dire – punta a questo.

Se Newey si unisse alla Ferrari non appena sarà disponibile, la Ferrari sarà già a buon punto con la sua vettura del 2026. Ma Newey non è ancora stato in grado di utilizzare la sua intuizione e conoscenza per influenzare il progetto finale.

La caratteristica d'oro di Newey è la sua capacità di pensare lateralmente, che è stata dimostrata più e più volte ogni volta che c'è una nuova formula.

La sua comprensione della natura dinamica dell'importanza relativa di ciascun fattore di prestazione e la facilità con cui abbandona o reintroduce vecchie tradizioni, spesso indirizzano la sua squadra in una direzione diversa da quella degli altri che la possiedono e quindi diventano un modello ampiamente copiato.

La McLaren del 1998, la Red Bull del 2009 e la Red Bull del 2022 sono esempi notevoli, e i regolamenti sulle auto e sui motori del 2026 offrono una chiara opportunità di replica.

Newey costituirà un'aggiunta straordinaria a un progetto che ha acquisito uno slancio significativo negli ultimi 12 mesi.

Vasseur è stato ampiamente supportato dal capo della Ferrari John Elkann sin dalla sua nomina a capo del team Ferrari in vista della stagione 2023, succedendo a Mattia Binotto.

L'era Elkann/Vasseur ha già attirato Lewis Hamilton dalla Mercedes in un grande colpo per i piloti e attirare Newey sarebbe un enorme colpo tecnico oltre ad altre mosse come l'ingaggio del direttore delle prestazioni della Mercedes Loic Serra.

Quando giovedì a Miami è stato chiesto a Hamilton quanto vorrebbe vedere Newey unirsi a lui alla Ferrari, il sette volte campione del mondo ha risposto: “Moltissimo”.

Hamilton, che ha anche detto che Newey sarebbe “in cima” alla lista delle persone con cui vorrebbe lavorare, ha aggiunto: “Adrian ha un ottimo track record e ovviamente ha fatto un lavoro fantastico nel corso della sua carriera.

“Sarà un’aggiunta straordinaria. La Ferrari ha già una grande squadra e ha fatto passi da gigante in questa stagione, ma sarà un piacere lavorare con lui.

Il futuro compagno di squadra Charles Leclerc, già alla Ferrari, ha avuto un tono molto simile, ammettendo apertamente che sarebbe “molto felice” se la mossa di Newey si concretizzasse.

“Penso che Adrien sia una di quelle persone con cui speri di lavorare un giorno nella tua carriera”, ha detto Leclerc.

“Abbiamo una grande squadra alla Ferrari in questo momento, e negli ultimi sette-otto mesi siamo stati la squadra che ha progredito di più. Tuttavia, aggiungere Adrian a una squadra come questa sarebbe grandioso.”

Ha anche descritto la Ferrari come se si fosse “certamente” messa in una posizione migliore nell'ultimo anno per perseguire acquisti del calibro di Newey.

“Sono davvero contento di come stanno andando le cose e penso che siamo in una buona posizione per attrarre le migliori persone al mondo.

“Siamo già un'ottima squadra. Ma qualunque cosa sia e chi può entrare per renderla più forte è molto importante, e Adrian è una di quelle persone che possono fare la differenza”.