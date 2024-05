L’accordo sui diritti televisivi della NBA dipende da Warner Bros. Discovery

I funzionari della NBA sono più a loro agio sul fatto che Comcast possa pagare quello che potrebbe essere più del doppio del prezzo precedente per il pacchetto. La Warner Bros. lo era Discovery paga 1,2 miliardi di dollari all’anno per trasmettere le partite della NBA. Il nuovo pacchetto include anche meno giochi rispetto a quello attuale perché la NBA probabilmente introdurrà un terzo partner, molto probabilmente Amazon.

Alcuni funzionari della lega temono che il bilancio della Warner Bros. sia… Secondo persone a conoscenza della questione, la Discovery non è in grado di gestire 2,5 miliardi di dollari di spesa annuale per la NBA. La Warner Bros. possiede Alla fine del primo trimestre fiscale della società, Discovery aveva una capitalizzazione di mercato di circa 20 miliardi di dollari e un valore aziendale di circa 60 miliardi di dollari, inclusi 43,2 miliardi di dollari di debito totale. La società aveva un rapporto di leva finanziaria (indebitamento netto/EBITDA rettificato) di 4,1.

Sia la NBA che la Warner Bros., diceva la gente. Discovery ha iniziato a ricercare il linguaggio legale per determinare se la lega potesse rifiutare una potenziale partita. Il linguaggio contrattuale è vago e non è chiaro se l’NBA abbia piena discrezione nel ritirarsi dalla Warner Bros., hanno detto le fonti. Scopri se corrisponde alla vista.

Il percorso più probabile sarebbe che la lega firmi i documenti con NBCUniversal, assicurandosi ufficialmente la sua offerta. Ciò innescherebbe un’opzione contrattuale per la Warner Bros. Scoperta in linea con l’offerta.

La lega ha concluso il suo periodo esclusivo per rinnovare l’accordo con i suoi attuali media partner, Disney e Warner Bros. Discovery, il 22 aprile. Da allora, la lega ha messo a punto un quadro di rinnovamento con la Disney, coinvolgendo Amazon come nuovo terzo partner. , e vende gli altri pacchetti alla Warner Bros. Discovery o NBCUniversal, secondo chi ha familiarità con la questione. Si prevede che la lega triplicherà l’importo totale del nuovo accordo da circa 24 miliardi di dollari a 24 miliardi di dollari. 76 miliardi di dollari o più.

Warner Bros. Discovery, Disney e Fox hanno dato l’annuncio giovedì Piano per nominare La loro nuova piattaforma di streaming sportivo, Venu, si ispira agli eventi sportivi dal vivo. La nuova joint venture, di cui ciascuna società mediatica ne possiede un terzo, offrirà una combinazione di reti sportive ed ESPN+ a un prezzo da definire, meno costoso rispetto al cavo tradizionale. La CNBC ha riferito all’inizio di quest’anno che il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 45 o 50 dollari al mese. Le società hanno affermato che il servizio inizierà in autunno.

Le tre società non hanno ancora firmato ufficialmente i documenti per il progetto, poiché sono in attesa dell’approvazione normativa. Se la Warner Bros. perde… Discovery NBA, ciò ridurrà il valore del servizio per i consumatori, poiché NBCUniversal e Amazon non sono partner sul prodotto.

Warner Bros. Discovery ha concesso in licenza i diritti di altri sport, tra cui la Major League Baseball, la National Hockey League e il March Madness della National Collegiate Athletic Association. La società avrà anche l’NBA il prossimo anno, qualunque cosa accada, poiché il nuovo accordo sui diritti non entrerà in vigore fino alla fine della stagione 2024-25.

Non si è discusso della chiusura del progetto prima del rilascio se la Warner Bros. avesse perso. Discovery NBA, secondo una persona a conoscenza della questione. Tuttavia, senza l’NBA, Disney e Fox contribuiranno a fare la parte del leone nei contenuti sportivi del servizio. Gli affiliati ESPN e Fox della Disney offrono pacchetti football universitario e NFL, a differenza di Warner Bros. Scoperta. Le tre società prevedono di dividere i ricavi in ​​proporzione alle commissioni di affiliazione associate alle loro reti lineari.

La Warner Bros. potrebbe Discovery utilizzerà i soldi risparmiati dalla mancata acquisizione dei diritti NBA da spendere in altri sport, come più partite della MLB o offerte per l’UFC, che probabilmente avvieranno le trattative per il rinnovo con le società di media all’inizio del 2025.

ESPN prevede di lanciare il suo servizio di streaming “di punta” nell’autunno del 2025.

Divulgazione: NBCUniversal di Comcast è la società madre di CNBC.

