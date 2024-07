Come guardare la partita di basket maschile degli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi 2024: programma completo, dove guardare le partite in streaming e altro ancora

LeBron James, Steph Curry e il resto della squadra nazionale statunitense sono pronti per le Olimpiadi di Parigi dopo aver giocato una serie di partite di esibizione contro alcuni dei loro più grandi rivali olimpici. (Ethan Miller/Getty Images)

Ogni quattro anni, sembra che la formazione della squadra di basket maschile degli Stati Uniti per le Olimpiadi di Parigi del 2024 non potrebbe essere più impressionante, e la formazione di quest’anno non fa eccezione. Le superstar LeBron James, Steph Curry e Kevin Durant guidano il Team USA alle Olimpiadi di Parigi del 2024 e, grazie alla copertura completa delle partite di Peacock e NBC, puoi guardare ogni partita del torneo. Le partite si giocheranno alla Bercy Arena e allo Stade Pierre Mauroy di Parigi e abbiamo il calendario completo e l’elenco degli avversari per tutte le fasi a gironi, così potrai seguirle tutte.

Tutte le partite di basket maschile del Team USA verranno trasmesse su Peacock, ma se speri di guardarne alcune in TV, partite selezionate verranno trasmesse su una serie di reti NBC, tra cui NBC, USA Network, CNBC, Telemundo, E! E altro ancora.

Come guardare la pallacanestro maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024:

Date: 27 luglio – 10 agosto

posizione: Bercy Arena e Stadio Pierre Mauroy, Parigi

Canali tv: NBC, CNBC, E!, USA Network, Telemundo, NBC Universo

fluire: Pavone, NBCOlympics.com

Dove posso trasmettere in streaming le partite di basket maschile delle Olimpiadi estive 2024?:

Puoi guardare tutti gli sport o eventi olimpici quest’estate su Peacock, comprese tutte le partite di basket nei gironi e le finali. Puoi anche trovare la maggior parte degli eventi trattati su NBCOlympics.com.

Dove guardare le partite di basket olimpico in TV:

Oltre allo streaming in diretta su Peacock, quasi tutte le partite dei tornei olimpici di basket maschile saranno trasmesse su USA, E!, CNBC, Telemundo, NBC Universo o NBC.

Come guardare le partite di basket olimpico senza cavo:

(pavone) Gli abbonamenti a Peacock partono da $ 8 al mese ed è il modo più semplice per trasmettere in streaming tutti gli eventi delle Olimpiadi del 2024. Peacock coprirà tutti gli sport olimpici alle Olimpiadi di Parigi 2024. Inoltre, la piattaforma offre agli abbonati una visione multipla dei Giochi Olimpici di guardare fino a quattro eventi contemporaneamente. Peacock offrirà anche diversi spettacoli originali sui giochi, tra cui Zona d’oro, Guarda con Alex Cooper Una presentazione esclusiva, personalizzabile e personalizzata dei Giochi Olimpici sull’app mobile, narrata dalla voce generata dall’intelligenza artificiale di Al Michaels. Oltre a coprire tutti gli sport olimpici del 2024, avrai anche accesso a migliaia di ore di spettacoli e film, comprese le amate sitcom come Parchi e luoghi di divertimento E la scrivaniaPer $ 14 al mese, puoi passare a un abbonamento senza pubblicità che include l’accesso in tempo reale al tuo affiliato NBC locale (non solo durante eventi e sport selezionati) e la possibilità di scaricare titoli selezionati per la visualizzazione offline. $ 8 al mese a Peacock

Chi gareggerà nel basket maschile alle Olimpiadi del 2024?

Ci sono 12 squadre di basket maschile che gareggiano alle Olimpiadi del 2024. La Francia si qualifica automaticamente come nazione ospitante. Ecco un elenco degli altri paesi qualificati:

Campionato di basket maschile:

Gruppo A: Australia , Grecia, Canada, Spagna

Gruppo B: Francia , Germania , Giappone , Brasile

Gruppo C: Serbia, Sudan del Sud, Porto Rico, Stati Uniti

Chi giocherà per il Team USA 2024?

La nazionale degli Stati Uniti è allenata da Steve Kerr, capo allenatore dei Golden State Warriors. I membri della squadra nazionale di basket maschile degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi 2024 sono Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Bam Adebayo (Miami Heat), Derrick White (Boston Celtics), Devin Booker (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jrue Holiday (Boston Celtics), Kevin Durant, Phoenix Suns, LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors) e Tyrese Haliburton ( Indiana Pacers).

Programma di basket maschile USA 2024:

Il programma completo delle partite di basket maschile olimpiche del 2024 è riportato di seguito; Tutte le partite sono disponibili per lo streaming in diretta su Peacock, la rete di streaming – USA, CNBC, NBC, Telemundo o E! – Indicare dove è possibile guardare partite specifiche, ove applicabile. Le partite della squadra USA sono in grassetto.

Programma delle partite di basket maschile ai Giochi Olimpici:

27 luglio

Gruppo A maschile: Australia vs Spagna – 5:00 ET (Peacock, CNBC)

Gruppo B maschile: Germania vs. Giappone – 7:30 ET (Peacock)

Gruppo B maschile: Francia vs Brasile – 11:15 ET (Peacock, CNBC, Telemundo)

Gruppo A maschile: Grecia vs Canada – 15:00 ET (Peacock, CNBC)

Gruppo 2 maschile: Germania vs Giappone – 20:00 ET (Peacock, USA)

28 luglio

Gruppo C maschile: Sud Sudan vs Porto Rico – 5:00 ET (Peacock, CNBC)

Gruppo C maschile: Serbia vs. USA – 11:15 ET (Peacock, NBC, NBC Universo)

30 luglio

Gruppo A maschile: Spagna vs Grecia – 5:00 ET (Peacock, EE!)

Gruppo A maschile: Canada vs. Australia – 7:30 (Peacock, trasmesso negli Stati Uniti alle 9:00 ET)

Gruppo B maschile: Giappone vs. Francia – 11:15 ET (Peacock)

Gruppo B maschile: Brasile – Germania – 15:00 EST (Peacock, NBC Universo)

31 luglio

Gruppo C maschile: Porto Rico vs Serbia – 11:15 ET (Peacock)

Gruppo C maschile: USA vs Sud Sudan – 14:45 ET (Peacock, USA, un’altra partita su USA TV l’1 agosto all’1:00)

2 agosto

Gruppo B maschile: Giappone vs Brasile – 5:00 ET (Peacock)

Gruppo A maschile: Australia vs. Grecia – 7:30 ET (Peacock, USA)

Gruppo A maschile: Canada vs Spagna – 11:15 ET (Peacock)

Gruppo B maschile: Francia vs Germania – 15:00 EST (Peacock, di nuovo su E! alle 15:50)

3 agosto

Gruppo C maschile: Porto Rico vs. USA – 11:00 ET (Peacock, NBC, Telemundo, ritrasmesso sugli Stati Uniti alle 18:00)

Gruppo C maschile: Serbia vs Sud Sudan – 15:00 EST (Peacock, CNBC, ritrasmesso negli Stati Uniti alle 20:00)

6 agosto

Quarti di finale di basket maschile – 5:00 (Peacock, EE!)

Quarti di finale di basket maschile – 8:30 (Peacock, USA)

Quarti di finale di basket maschile – 12:00 (Pavone)

Quarti di finale di basket maschile – 15:30 ET (Peacock, USA)

8 agosto

Semifinali di basket maschile – 11:30 (Peacock, USA)

Semifinali di basket maschile – 14:45 EST (Peacock, USA, NBC Universo, ritrasmesso negli Stati Uniti alle 23:30)

10 agosto

Finale per la medaglia di bronzo maschile – 5:00 ET (Peacock, USA, di nuovo su USA TV alle 13:00)

Finale medaglia d’oro maschile – 15:30 EST (Peacock, NBC, Telemundo, ritrasmesso negli Stati Uniti alle 00:00)

Altri modi per guardare le Olimpiadi del 2024: