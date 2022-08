Novak Djokovic conferma che salterà gli US Open a causa del caso del vaccino Covid | Novak Djokovic

Novak Djokovic ha annunciato che non giocherà agli US Open a causa del suo status di vaccino.

Il numero 6 del mondo, che non è stato vaccinato contro il Covid-19, ha dichiarato il mese scorso di sperare di “ottenere buone notizie dagli Stati Uniti” poiché il Paese chiede che i non cittadini siano completamente vaccinati contro il coronavirus per entrare. Tuttavia, un recente aggiornamento sul sito web dei Centers for Disease Control degli Stati Uniti ha confermato che la regola rimarrà in vigore nel prossimo futuro.

Il serbo, tre volte vincitore a Flushing Meadows, ha confermato giovedì che non avrebbe preso parte al torneo.

“Purtroppo, questa volta non potrò recarmi a New York per gli US Open”, ha scritto su Twitter. “Grazie #NoleFam Per messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna ai miei compagni giocatori! Rimarrò in buona forma e con uno spirito positivo e aspetterò un’opportunità per competere di nuovo. A presto mondo del tennis! “

Il sorteggio del torneo, che inizierà la prossima settimana, si terrà giovedì alle 12:00 ora locale.

Anche Djokovic Ha perso l’Australian Open quest’annodopo un lungo contenzioso sulle regole del Covid.