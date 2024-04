Come Eli De La Cruz e i Reds intendono competere in questa stagione

Quando l'interbase dei Cincinnati Reds Eli De La Cruz è entrato in scena una stagione fa, ogni sua mossa è diventata immediatamente un momento clou. Ha contribuito a ridare energia a una base di fan affamata di vittorie mostrando una rara combinazione di potenza e velocità e rendendo i giochi dei Reds imperdibili in televisione.

Dopotutto, chi può guidare il campionato nella velocità dello sprint, colpendo la palla a 119,2 miglia orarie e lanciandola a 97,9 miglia orarie attraverso il campo?

Ma nonostante tutto l'entusiasmo che è arrivato con una prima stagione che ha spinto i Reds nella contesa post-stagionale, i numeri finali di De La Cruz – una linea di .235/.300/.410 – non sono stati all'altezza dell'hype e dei suoi numeri. La squadra ha concluso due partite dall'ultimo posto nei playoff della National League.

“Eravamo a una partita di distanza lo scorso fine settimana”, ha detto il secondo base Jonathan India. “Ci ha scioccato. Avremmo potuto essere i Diamondbacks. È rimasto con me per tutta la stagione. Odio perdere più di quanto mi piaccia vincere.”

Quest'anno, l'obiettivo a Cincinnati è trasformare tutto quel lampo in risultati che portino i Reds nel baseball post-stagionale per la prima volta dal 2020 – e questo inizia, ovviamente, con la loro stella in erba.

“La situazione è diventata sicuramente più aggressiva ed energica quando abbiamo iniziato a vincere”, ha detto l'outfielder Spencer Steer. “Tutto è iniziato con Eli che è stato convocato ed è scappato per 12 partite di fila. Ciò dimostra solo che la città vuole una squadra di baseball vincente. Se lo meritano. È passato molto tempo”.

Dopo un periodo di duro lavoro, che includeva il tempo trascorso ad affinare i suoi colpi con l'ex ricevitore della Major League Fernando Tatis Sr., De La Cruz sta fornendo una produzione di livello stellare per una squadra con il quinto miglior record nella National League. Certo, apparirà ancora nella top 10 di SportsCenter in questa stagione, ma ciò che ha entusiasmato i Reds è la sua prima apparizione al piatto.

In 23 partite, De La Cruz ha una linea di taglio di .313/.412/.651 che si aggiunge al quarto miglior OPS della MLB a 1.063. Forse ancora più incoraggiante è il fatto che sia riuscito ad abbassare il suo tasso di strikeout e quasi a raddoppiare il suo ritmo di camminata senza sacrificare quella combinazione rivoluzionaria di potenza e velocità – e tutto questo è avvenuto pochi mesi dopo il suo 22esimo compleanno.

“È di gran lunga superiore al 99% dei giocatori della sua età che hanno il suo livello di esperienza”, ha detto l'allenatore dei Reds David Bell. “È incredibile quello che fa.

“Si svilupperà negli anni a venire, e per lui gestire se stesso come fa – con così tanta attenzione – non potremmo essere più felici. E quello che fa ogni giorno per migliorare.”

Piuttosto che cercare di cambiare l'approccio di de la Cruz per accelerare il processo, il club ha indicato il tempo e l'esperienza come le sue esigenze principali e lo ha incoraggiato a continuare a svilupparsi. Hanno visto un giocatore disposto ad imparare e non sono rimasti sorpresi quando ha contattato Tatis Sr. Sola in cerca di una guida.

Tatis ha lavorato con giocatori in passato, in particolare l'MVP in carica della NL Ronald Acuna Jr., e il suo semplice messaggio è che De La Cruz gli attribuisce il merito delle sue prime produzioni al piatto.

“Avere il controllo”, ha detto De La Cruz. “Controllati. Mi ha dato molti consigli. Ho imparato molto da lui.”

De La Cruz ha notato che voleva rendere la zona dello strike “un po' più piccola” per i lanciatori avversari e, per cominciare, ha dimezzato il suo rapporto strikeout/walk dalla sua stagione di debutto.

“Ha lavorato duro questa primavera”, ha detto India. “Vuole essere coerente. Vuole essere una star. Ha questa capacità. Lo vediamo tutti.”

Ma affinché i Reds finiscano la stagione dove vogliono, sanno che è importante ottenere prestazioni anche dai giocatori intorno a De La Cruz, qualcosa che l'organizzazione ha aperto il proprio portfolio per affrontare questa stagione, appoggiandosi anche al gioco entusiasmante dei loro giovani. Indispensabile da vendere ai veterani quando vengono a Cincinnati.

“L'intera città era in fiamme con questa squadra. Giocano duro. È un baseball veloce e fisico. Era molto chiaro che la città si stava innamorando di questa squadra”. Ha detto il soccorritore Brent Sutter. “Ho detto a mia moglie… che questo era già il numero 1 nella mia lista dei free agent e ora lo è Finora N. 1. Questa è una squadra divertente. “Dall’altra parte era molto chiaro che il legame continuava a diventare sempre più forte”.

Mantenere quella sensazione di coesione inizia integrando le aggiunte di veterani con il compagno di squadra di De La Cruz sul lato sinistro del campo. L'ondata più grande dell'inverno di Cincinnati arrivò quando Jimmer Candelario si unì ai Reds con un contratto triennale da 45 milioni di dollari. Il terzo base è un mentore pronto per un giovane club in quanto ex top prospect che ha finalmente trovato il suo successo nelle ultime stagioni – e ha fatto del legame con De La Cruz una priorità.

“Ama ascoltare”, ha detto Candelario. “Sta imparando. Devi dargli tempo. Giocare ogni giorno nelle grandi leghe gli permetterà di migliorare”.

Questa combinazione di bisogno di tempo per maturare e al tempo stesso di fare affidamento su prestazioni ai massimi livelli è un sentimento comune in un club dei Reds che comprende tre giocatori che sono finiti tra i primi sette nella votazione Rookie of the Year della NL una stagione fa – con Steer e Matt McLean unendosi a De La Cruz.

“Non abbiamo paura di commettere errori”, ha detto Steer. “Usciremo e giocheremo senza paura.”

Quella mentalità ha rivitalizzato la franchigia a livello di major league un anno fa, ha alimentato il front office durante la offseason e se il giocatore che la incarna di più – Eli De La Cruz – potesse scendere in campo sui Reds a ottobre.