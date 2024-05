Playoff NBA: Kyrie Irving prende il posto dei Mavericks superando i Clippers nel match di secondo turno contro i Thunder

Il primo tempo è stato di Luka Dončić. Kyrie Irving è subentrato nel secondo.

I Dallas Mavericks hanno ottenuto un’importante vittoria sui Los Angeles Clippers per 114-101 in Gara 6 venerdì, assicurandosi una vittoria per 4-2 e qualificandosi per il secondo turno dei playoff. La quinta testa di serie dei Mavericks avanza al secondo turno con la testa di serie Oklahoma City Thunder. La stagione dei Clippers è giunta al termine deludente.

Dopo aver perso 123-93 in casa in Gara 5, venerdì i Clippers sono caduti in una buca del primo quarto 34-26. Hanno lottato per pareggiare la partita a 52 prima dell’intervallo, limitando Irving a due punti nel primo tempo. Questa gara ha segnato la loro ultima resistenza nella serie.

Irving ha segnato 28 punti nel secondo tempo

I Mavericks hanno aperto la partita dopo l’intervallo con Irving in vantaggio per 35-20 nel terzo quarto con 13 punti nel parziale. I Clippers non hanno visto alcun progresso nel quarto quarto, poiché i registi non sono riusciti a tenere il passo con la dinamica coppia di Dallas.

Dopo aver tirato 1 su 6 nel primo tempo, Irving ha effettuato 5 tiri su 6 nel terzo quarto. Il personale parziale di 5-0 di Irving, caratterizzato dal traffico e da una tripla di seconda possibilità, ha esteso il vantaggio di Dallas a 15 punti, allora record, nell’ultimo minuto del quarto.

Una tripla di Irving e un -1 nel quarto periodo hanno aumentato il vantaggio di Dallas a 106-82, dissipando ogni speranza rimasta per una rimonta dei Clippers.

Irving ha concluso con 30 punti da record dopo aver segnato due gol nel primo tempo. Ha aggiunto sei rimbalzi, quattro assist, due palle recuperate e due stoppate. Ha tirato 11 su 19 dal campo e 5 su 9 da 3.

Doncic ha segnato 28 punti, 13 assist e sette rimbalzi. In una serata in cui ha faticato dal campo (9 su 26, 1 su 10 su 3), ha ceduto il momento clou del gol a Irving nel secondo tempo.

Kyrie Irving e Maverick hanno aperto Gara 6 venerdì nel secondo periodo. (Ron Jenkins/Getty Images)

Una storia post-stagionale familiare per i Clippers

Con Kawhi Leonard messo da parte e sia Paul George che James Harden in difficoltà fuori dal campo, Los Angeles non aveva la potenza di fuoco per competere. Norman Powell ha guidato i Clippers nel punteggio con 20 punti dalla panchina.

George ha messo a segno 18 punti, 11 rimbalzi e cinque assist. Ha tirato 6 su 18 dal campo e ha effettuato solo 2 tentativi da tre punti su 10. Harden ha segnato 16 punti, ha fornito 13 assist e ha preso sette rimbalzi. Ha tirato 5 su 16 da terra e ha mancato tutti e sei i suoi tentativi da 3 punti. Russell Westbrook ha segnato sei punti in nove minuti dalla panchina.

Leonard ha saltato quattro delle sei partite della serie per un ginocchio dolorante. Ora ha giocato in quattro delle ultime 19 partite di playoff dei Clippers.

I Mavericks hanno superato i Clippers da terra (48,2% a 41,5%) e da 3 punti (33,3% a 25,8%) in una notte in cui Doncic ha faticato con il tiro.

I Mavericks hanno ora tre giorni liberi per prepararsi alla prima partita di martedì contro i Thunder. Si attenderà la condizione dell’attaccante di riserva Maxi Kleber, che ha riportato una distorsione alla spalla destra In forte calo nel secondo trimestre E non è tornato.

I Clippers entrano in un’altra stagione di domande riguardanti un roster costellato di stelle che non è riuscito a competere per un campionato ed è uscito dal primo turno dei playoff per la seconda stagione consecutiva.