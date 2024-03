Risultati, partite e aggiornamenti del torneo femminile NCAA 2024: segui lo streaming live dell'azione di March Madness venerdì

Il primo gioco è nei libri. Lo stato della Carolina del Nord ha preso un vantaggio iniziale sullo stato del Michigan di 16 punti, ma ha permesso agli Spartans di rientrare. L'UNC si è assicurato due enormi rimbalzi offensivi negli ultimi cinque secondi portandosi in vantaggio per 59-56. È stato un finale forte, ma è stato un problema per i Tar Heels per tutta la stagione. Abbandonano i fili e, almeno in passato, non riuscivano a chiuderli.

Alyssa Ostby ha riempito ancora una volta le statistiche come principale contributore della Carolina del Nord. Ha segnato 16 punti, ha preso 17 rimbalzi, sei assist e tre stoppate. Maria Jackding, il centro trasferimenti portato dall'UNC per stabilizzare la vernice, ha realizzato una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi.

Crea la metà di un'interessante rivincita della stagione regolare: Carolina del Nord contro Carolina del Sud. I Gamecocks affrontano il Presbiteriano n. 16 tra un'ora.