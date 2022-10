Punteggio Cowboys vs.Bears: aggiornamenti in tempo reale, statistiche di gioco, punti salienti e analisi del gioco della settimana 8

Dak Prescott ha esaminato quasi completamente la prima metà del suo secondo inizio da quando è tornato da un pollice rotto, completando 16 passaggi su 20 per 180 yard e due touchdown e intercettazioni. Prescott ha anche segnato un trattino da sette yard in possesso della partita di apertura. Tutta la sua produzione più i contributi di Tony Pollard in assenza di Ezekiel Elliott per un infortunio al ginocchio hanno visto i Cowboys guidare i Bears 28-17 a metà.

I Cowboys hanno segnato touchdown nei loro primi quattro round di guida per la prima volta dalla settimana 16 della stagione 2014. Pollard, la scelta del quarto round dei Cowboys nel Draft NFL 2019 da Memphis, eccelleva nel suo quarto inizio di settimana di carriera, con un totale di 67 yard di scrimmage su otto tocchi, incluso un rapido touchdown di 18 yard, ha portato Dallas sopra le prime 21-7 all’inizio del secondo quarto.

Scommettendo i Bears sul loro primo possesso, Fields ha approfittato della sua velocità per portare Chicago sul tabellone. Ha corso quattro volte per 32 yard, incluso un touchdown di tre yard in un pareggio di quarterback, per portare i Bears sul tabellone del punteggio sul loro successivo possesso. Fields si è preso una pausa poco prima dell’intervallo, dopo aver bloccato la strada su un calcio d’angolo dei Cowboys Travon Diggs che è stato cancellato grazie a un rigore spietato sull’estremità della difesa di Dallas di Chauncey-Goleston. Il gioco successivo fu un touchdown di passaggio di 17 yard per il wide receiver N’Keal Harry, il primo risultato selezionato nel primo round dei New England Patriots con i Bears.

Fields ha concluso la partita con un passaggio da 46 yard e un touchdown più uno scatto da 42 yard e altri punti.

Riusciranno Justin Fields e i Crime Bears a tenere il passo con Dak Prescott e i Cowboys? O i cowboy riusciranno a seppellire gli orsi? Per scoprirlo, dai un’occhiata al nostro blog live durante il gioco per aggiornamenti live, punti salienti e analisi.