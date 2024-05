La partita Diamondbacks vs. Dodgers riprende dopo il ritardo di Bees

Martedì sera c'era fermento intorno a Chase Field, e non solo perché Shohei Ohtani e i Dodgers erano in città.

Qualche istante prima delle 18:40, gli Arizona Diamondbacks hanno annunciato che la partita di martedì era stata rinviata a causa di una colonia di api che si era formata in rete dietro casa base.

Alla fine, dopo un lungo ritardo, l'apicoltore di Blue Sky Pest Control, Matt Hilton, è arrivato tra gli applausi fragorosi poco prima delle 20:00, ha montato un sollevatore a forbice e poi ha spruzzato l'alveare prima di aspirare le api in contenitori sigillati. In meno di 10 minuti, l'intera cella era sparita.

Quando l'apicoltore scese dall'ascensore, alzò il pugno per una standing ovation da parte del pubblico di Chase Field. Sul tabellone dei punteggi, i Diamondbacks hanno visualizzato un messaggio che diceva: “Grazie, Bee Man”. In panchina, Corbin Carroll era l'unico giocatore dell'Arizona a guardare il procedimento. Sugli spalti, i fan sono esplosi brevemente nei cori MVP degli Beekeepers.

La partita è finalmente ripresa alle 20:35 dopo un periodo di raffreddamento durante il quale i Bees hanno lasciato l'area. Helton ha lanciato il primo tiro cerimoniale mentre era ancora vestito da apicoltore. Per i Diamondbacks, il soccorritore Brandon Hughes ha sostituito il titolare programmato Jordan Montgomery, che si è graffiato a causa del ritardo.

Etichetta delle api: Come gestiamo i nostri amici impollinatori ed evitiamo gli attacchi delle api?

Questa è la seconda volta in questa stagione che una partita casalinga dei Diamondbacks viene ritardata, nonostante si giochi in uno stadio con tetto retrattile che sembra protetto dagli elementi. Alla fine di marzo, una delle loro partite di esibizione contro i Guardiani è stata cancellata a causa di un temporale a metà partita perché al momento non era possibile chiudere il tetto con i tifosi presenti.

Non è nemmeno la prima volta che i Bees influenzano una partita della Major League. Nel 2023, una partita tra Orioles e Rockies fu sospesa durante il primo inning a causa di uno sciame vicino al bullpen. Nel 2019, una partita tra Reds e Giants è stata ritardata di 20 minuti a causa di uno sciame vicino a casa base. E nel 2013, i Mariners e gli Angels furono chiusi per 23 minuti a causa di uno sciame vicino al muro esterno. E nel 2014, la partita DBacks-Giants al Chase Field è stata interrotta dalle api.

Tuttavia, nessuno di questi sciami ha prodotto una cellula delle dimensioni di quella di Chase Field martedì notte, né si è verificato un lungo ritardo.