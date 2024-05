Il Rabbit R1 è vagamente basato su Android

Le IA hanno il potenziale per essere molto interessanti, ma hanno avuto un inizio molto difficile. La nuova app Rabbit R1 sembrava divertente prima del lancio, ma la maggior parte dei primi ad adottarla si chiedeva perché non fosse solo un'app Android o iOS. A quanto pare, esiste un'app per smartphone che fa le stesse cose.

Il Rabbit R1 è stato annunciato all'inizio di quest'anno come un piccolo gadget che può aiutarti a rispondere alle domande mentre sei in movimento utilizzando l'intelligenza artificiale. Uno dei principali punti di forza è stato l’uso di modelli di business di grandi dimensioni che possono essere addestrati per gestire azioni in diverse applicazioni e servizi, consentendo all’intelligenza artificiale di svolgere il lavoro in futuro una volta mostrato come farlo. È un concetto accurato e il prezzo di $ 200 per il dispositivo era molto interessante.

Ma, come concordano tutte le recensioni iniziali, è un prodotto molto grezzo così com'è. La batteria è pessima, il touchscreen è inutilmente limitato e il software è incoerente.

La domanda che viene posta più di ogni altra cosa è perché questa esperienza non è solo un'app per telefono. Lo stesso Rabbit R1 è solo un touchscreen e una fotocamera che sta in tasca, proprio come fa il tuo telefono. Allora perché non eseguirlo semplicemente sul telefono?

aggiornare: In una dichiarazione a 9to5GoogleRabbit afferma che il dispositivo è in realtà basato su un design AOSP “su misura” (in altre parole, altamente personalizzato).

Rabbit r1 non è un'applicazione Android. Siamo consapevoli che esistono alcuni emulatori di app/siti Web non ufficiali per Rabbit OS. Comprendiamo l'entusiasmo che le persone hanno di provare la nostra AI e LAM invece di aspettare che arrivi la loro r1. Tuttavia, per chiarire eventuali malintesi e mettere le cose in chiaro, Rabbit OS e LAM vengono eseguiti sul cloud con AOSP molto dettagliato e modifiche del firmware di livello inferiore, quindi un APK illegale locale senza il sistema operativo e gli endpoint cloud adeguati non sarà in grado di funzionare. Con quello. Accedi al nostro servizio. Rabbit OS è personalizzato per r1 e non supportiamo client di terze parti. In seguito all'OTA di oggi, abbiamo implementato diversi miglioramenti alla verifica del cloud per convalidare le richieste del dispositivo/cliente. Ci riserviamo tutti i diritti riguardanti eventuali attività di sicurezza informatica dannose e illegali nei confronti dei nostri Servizi.

La nostra copertura originale è stata modificata per riflettere questo.

Corpo del robot Ha ricevuto l'APK di “R1 Launcher”, un'app Android che contiene l'intera esperienza Rabbit R1 e può essere eseguita su un telefono Android. Al momento dell'installazione (apparentemente dopo alcune modifiche), l'app ha riconosciuto la scheda SIM T-Mobile del telefono ed è stata in grado di utilizzare il pulsante del volume del telefono invece del pulsante laterale dell'R1. L'app consente la creazione di un account “rabbithole” nonché la possibilità di utilizzare il menu delle impostazioni e l'assistente vocale AI.









