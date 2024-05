Odessa: il “castello di Harry Potter” in Ucraina prende fuoco dopo l’attacco missilistico russo che uccide 5 persone

Un istituto scolastico conosciuto come “Il Castello di Harry Potter” brucia dopo un attacco missilistico russo a Odessa, in Ucraina, il 29 aprile.





Almeno cinque persone sono state uccise e più di altre 30 ferite in un attacco missilistico russo contro Odessa lunedì, città portuale sul Mar Nero, hanno detto le autorità ucraine.

Le drammatiche riprese video dell'attacco, rilasciate dall'ufficio del procuratore generale ucraino, hanno mostrato dozzine di piccole bombe che esplodevano a pochi secondi l'una dall'altra in un'area vicino al lungomare.

Altri video e foto condivisi dai funzionari mostravano fiamme che avvolgevano le torri coniche e il tetto di un istituto scolastico conosciuto localmente come “castello di Harry Potter” per la sua somiglianza con una palafitta baronale scozzese.

Lo credono le autorità ucraine Russia Per effettuare l'attacco ha utilizzato un missile balistico Iskander e munizioni a grappolo.

“Frammenti di metallo e detriti di missili sono stati recuperati in un raggio di 1,5 chilometri (circa un miglio) dal luogo dell'attacco”, ha detto il procuratore generale ucraino Andriy Kostin. Egli ha aggiunto che “l'inchiesta ha motivo di ritenere” che l'esercito russo abbia utilizzato munizioni a grappolo con l'obiettivo di provocare un gran numero di vittime.

Ha aggiunto che due bambini e una donna incinta erano tra le 30 persone ferite nell'attacco.

Lo sciopero ha danneggiato anche quasi 20 edifici residenziali e infrastrutture.

L'uso, il trasferimento e la produzione di munizioni a grappolo sono vietati da un trattato internazionale noto come Convenzione sulle munizioni a grappolo. Tuttavia, né le parti, né gli Stati Uniti, hanno firmato l’accordo.

Le munizioni a grappolo sono state utilizzate da entrambe le parti durante la guerra e sono state trasferite Ucraina Fornito dagli Stati Uniti come parte di un pacchetto di aiuti militari lo scorso anno.

Nel frattempo, funzionari russi affermano che le difese aeree in Crimea hanno intercettato con successo un importante attacco missilistico e di droni da parte dell’Ucraina.

Sergei Aksyonov, nominato dal Cremlino, il massimo funzionario civile nella Crimea occupata, ha messo in guardia le persone dall'avvicinarsi a possibili ordigni inesplosi, mentre uno dei suoi funzionari ha esortato le persone a non filmare o pubblicare video delle difese aeree russe in azione.

I blogger militari russi hanno detto che gli obiettivi erano aeroporti.

Il ponte che collega la Crimea alla Russia, un'arteria vitale per rifornire lo sforzo bellico russo, è stato temporaneamente chiuso al traffico, ma da allora è stato riaperto.

Funzionari russi hanno affermato che l'attacco è stato effettuato principalmente utilizzando sei sistemi missilistici tattici dell'esercito (ATACMS) forniti dagli Stati Uniti, che secondo loro sono stati tutti abbattuti con successo dalle difese aeree.

L'Ucraina non ha commentato e la CNN non è stata in grado di verificare le affermazioni della Russia. Insolitamente, non c'erano quasi video o foto delle esplosioni.

Questa è una storia in via di sviluppo e verrà aggiornata.