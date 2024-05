Nuova Caledonia: Australia e Nuova Zelanda inviano voli di evacuazione in mezzo ai disordini

Fonte immagine, Immagini Getty Commenta la foto, La Nuova Caledonia è teatro di rivolte da quando i legislatori francesi hanno approvato le riforme per garantire il diritto di voto a decine di migliaia di persone non indigene nel territorio del Pacifico.

autore, Simone Atkinson

Ruolo, BBC Notizie, a Brisbane

3 ore fa

Australia e Nuova Zelanda hanno dichiarato di aver ricevuto il permesso di inviare aerei in Nuova Caledonia per prendere i passeggeri rimasti a terra dopo che i disordini hanno costretto alla chiusura dell’aeroporto internazionale.

Martedì l’Australia dispiegherà due aerei per evacuare circa 300 dei suoi cittadini registrati per chiedere assistenza in territorio francese nell’Oceano Pacifico.

Il governo di Wellington ha affermato che anche il primo di una “serie” di voli proposti lascerà la Nuova Zelanda e riporterà a casa circa 50 persone.

I disordini sono iniziati la settimana scorsa dopo che i legislatori di Parigi hanno votato su cambiamenti che permetteranno a più residenti francesi di votare alle elezioni locali, una mossa che secondo i leader indigeni indebolirà l’influenza politica locale.

Quattro civili, tra cui almeno tre indigeni Kanak, sono stati uccisi nella rivolta insieme a due agenti di polizia.

Decine sono state ferite e finora più di 200 persone sono state arrestate.

Sia l’Australia che la Nuova Zelanda hanno affermato che daranno la priorità al trasporto delle persone con “bisogni più urgenti”, con elenchi dei passeggeri organizzati dal personale consolare.

Il ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha detto che anche i turisti provenienti da “altri paesi” verranno aiutati.

Oltre agli incendi e ai saccheggi, i vacanzieri rimasti bloccati per più di una settimana hanno segnalato carenza di cibo.

Il ministro degli Esteri neozelandese Winston Peters ha dichiarato: “La situazione in Nuova Caledonia rimane dinamica e i funzionari neozelandesi continuano a lavorare con le loro controparti francesi e altri partner, in particolare l’Australia, per capire cosa è necessario per garantire la sicurezza della nostra gente lì”.

Si ritiene che circa 290 neozelandesi siano in Nuova Caledonia.

Il turista australiano Maxwell Winchester ha detto all’AFP che lui e sua moglie Tiffany erano “felici” alla prospettiva di tornare a casa dopo essere stati detenuti in un resort vicino a Noumea per più di una settimana.

“Ci rendiamo conto che probabilmente non prenderemo questi voli perché li prenderanno persone con bisogni più elevati, ma almeno sappiamo che avremo una via d’uscita nei prossimi giorni”, ha aggiunto.

L’Alto Commissariato francese in Nuova Caledonia afferma che la gendarmeria francese che cerca di riprendere il controllo della strada di 60 chilometri (37 miglia) tra Noumea e l’aeroporto internazionale di Latontota ha “neutralizzato” 76 posti di blocco e sta ora rimuovendo detriti come veicoli bruciati.

I consigli di viaggio del governo australiano hanno messo in guardia le persone dal tentare di raggiungere l’aeroporto da sole, affermando che il percorso “non è ancora considerato sicuro”.

Il governo locale ha affermato che l’aeroporto rimane chiuso ai voli commerciali e la decisione su quando riaprirlo sarà rivalutata giovedì.

Si stima che circa 3.200 persone siano in attesa di partire o entrare in Nuova Caledonia.

L'Alto Commissariato francese in Nuova Caledonia ha dichiarato martedì che la Francia ha inviato via aerea 1.050 agenti di polizia aggiuntivi per rafforzare la sicurezza nel territorio, con ulteriori 600 rinforzi in arrivo "nelle prossime ore".

Ha aggiunto che l’esercito è stato schierato per proteggere gli edifici pubblici.