Elezioni locali turche: l'opposizione stupisce Erdogan con una vittoria storica

I sostenitori dell'opposizione a Istanbul e in altre città hanno festeggiato quando la portata della vittoria è diventata chiara

I risultati rappresentano un duro colpo per Recep Tayyip Erdogan, che sperava di riprendere il controllo delle città meno di un anno dopo aver vinto un terzo mandato come presidente.

Ha guidato la campagna vittoriosa a Istanbul, dove è cresciuto, e ha servito come sindaco della città.

Ma Ekrem Imamoglu, che ha vinto la città per la prima volta nel 2019, ha ottenuto una seconda vittoria per il Partito repubblicano popolare (CHP), l’opposizione laica.

Erdogan aveva promesso una nuova era nella città turca di circa 16 milioni di abitanti, ma l'attuale sindaco di Istanbul era sulla buona strada per ottenere più del 50% dei voti, più di 10 punti di vantaggio sul candidato del Partito Giustizia e Sviluppo (AKP).

Questa è stata anche la prima volta da quando Erdogan salì al potere 21 anni fa che il suo partito è stato sconfitto alle urne in tutto il Paese.

Vale la pena notare che il CHP era sulla buona strada per vincere anche in molte altre grandi città della Turchia, tra cui Izmir, Bursa, Adana e la località turistica di Antalya.

Il presidente Erdogan (70 anni) ha ammesso che le elezioni non sono andate come sperava, ma ha detto ai suoi sostenitori ad Ankara che “per noi non rappresenteranno la fine, ma piuttosto un punto di svolta”.