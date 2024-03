Carolina del Sud 70-58 Oregon State (31 marzo 2024) Riepilogo della partita

ALBANY, New York – Tessa Johnson ha segnato 15 punti, Camila Cardoso ne ha aggiunti 12 e la Carolina del Sud imbattuta è avanzata alle Final Four con una vittoria per 70-58 sull'Oregon State domenica nel torneo femminile NCAA.

La Carolina del Sud entra imbattuta nelle semifinali nazionali per la seconda stagione consecutiva. La Gamecox ha perso contro Caitlin Clark e Iowa nelle Final Four dello scorso anno. Questa volta, con una formazione titolare completamente nuova, l'allenatore Don Staley porta la sua squadra sull'orlo del terzo campionato nazionale della scuola.

I Gamecocks, che sono arrivati ​​alle Final Four in quattro anni consecutivi, giocheranno in Texas o NC State a Cleveland venerdì sera. Altre due vittorie della Carolina del Sud renderebbero i Gamecocks la decima scuola a finire una stagione imbattuta e la prima da quando ci riuscì l'UConn nel 2016.

La Carolina del Sud (36-0) è in testa alla classifica con ben 14 punti dopo essere stata in vantaggio di quattro a metà tempo. Prima di ciò, il numero 3 dell'Oregon State (27-8) si trovava sul 62-58 con 3:55 rimasti. Ma i Beavers hanno mancato gli ultimi sette tiri.

Johnson ha risposto con un gioco da tre punti dopo un timeout, segnando su un drive per ripristinare un vantaggio di sette punti. Nessuno ha segnato finché Johnson non ha effettuato due tiri liberi a 44,5 secondi dalla fine.

Reagan Peers ha segnato 16 punti per guidare i Beavers.

È stata la seconda partita consecutiva nella regione di Albany 1 in cui la Carolina del Sud si è lasciata sfuggire un vantaggio a doppia cifra nel secondo tempo. Contro l'Indiana nelle semifinali regionali, i giovani Gamecocks hanno esteso le giocate di cui avevano bisogno.

La Carolina del Sud era in vantaggio per 43-41 prima di segnare 12 punti consecutivi nel terzo quarto. Raven Johnson, che ha segnato una tripla per battere Indiana negli Sweet 16, si è connesso su una tripla d'angolo per dare il via allo slancio rivoluzionario. Tessa Johnson ha seguito con cinque punti consecutivi, e Shania Fagin è esplosa con quattro punti portandosi sul 55-41 a 1:36 dalla fine del terzo quarto.

I Beavers erano in svantaggio per 58-46 verso il quarto. Hanno segnato 12 dei primi 16 punti del periodo portandosi sul 62-58 grazie al layup di Hunter di Dono.

La Carolina del Sud e lo Stato dell'Oregon hanno già giocato due volte al torneo NCAA e hanno vinto entrambi a GameCox 2021. È la prima volta che lo Stato dell’Oregon avanza così lontano dal 2018.

I Gamecocks hanno dominato il tabellone offensivo e a metà tempo erano avanti 37-33. La Carolina del Sud ha avuto 13 rimbalzi nei primi 20 minuti. L'Oregon State è riuscito a rimanere in gioco segnando sei triple nel primo tempo, di cui tre di Lily Hansford.

Prossimo

La Carolina del Sud è a due vittorie dal suo terzo campionato nazionale.

——

Staffa AP di March Madness: https://apnews.com/hub/ncaa-womens-bracket/ E copertura: https://apnews.com/hub/march-madness