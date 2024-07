Circa 200 persone sono state arrestate nella Rotonda dei Cannoni per aver protestato contro la guerra di Gaza

La polizia del Campidoglio degli Stati Uniti ha arrestato circa 200 persone che protestavano contro la vendita di armi americane a Israele nella rotonda dell’edificio per uffici della Cannon House martedì pomeriggio, un giorno prima del discorso del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu al Congresso. Organizzata da Jewish Voice for Peace, un’organizzazione nazionale antisionista, la manifestazione comprendeva rabbini, studenti, israelo-americani e discendenti dei sopravvissuti all’Olocausto. Il gruppo è “inorridito” dal fatto che i funzionari eletti incontreranno Netanyahu, ha detto Sonia Meyerson-Knox, portavoce del gruppo.

All’interno dell’edificio intorno alle 15, centinaia di manifestanti hanno cantato “Lasciate vivere Gaza” e “Fermate il genocidio” e si sono seduti in cerchio attorno a uno striscione con la scritta “Nessuno è libero finché tutti non sono liberi”. Indossando magliette rosse con la scritta “Gli ebrei smettono di armare Israele”, hanno applaudito mentre cantavano “Non nel nostro nome”. I manifestanti portavano striscioni, incluso uno con la scritta: “Tikkun Olam = Palestina libera”, un riferimento a una frase ebraica che significa sistemare il mondo. Molti manifestanti indossavano scialli da preghiera fatti a mano decorati con papaveri, simbolo nazionale dei palestinesi, e con la scritta “Mai più per nessuno”.

Dopo circa 20 minuti, la polizia del Campidoglio ha chiesto ai manifestanti di fermare la manifestazione. Sebbene alcuni manifestanti se ne siano andati, molti sono rimasti. Dopo circa 10 minuti, gli agenti hanno iniziato a sgombrare l’area utilizzando fascette per allontanare i manifestanti dalla rotonda. Mentre gli agenti di polizia del Campidoglio legavano i manifestanti, il gruppo ha recitato la preghiera ebraica Shema e ha cantato “Palestina libera” e “Lascia vivere Gaza”. Intorno alle 16:30 la polizia ha allontanato tutti i manifestanti dalla rotonda.

"Le manifestazioni non sono consentite all'interno degli edifici del Congresso", ha dichiarato la polizia del Campidoglio Ha scritto in X. "Abbiamo chiesto a coloro che sono entrati legalmente di fermarsi o di essere arrestati. Non si fermano, quindi li arrestiamo.

La manifestazione avviene in un momento critico per le relazioni USA-Israele e per i colloqui sul cessate il fuoco a Gaza. Si prevede che migliaia di persone si raduneranno mercoledì al National Mall per protestare contro il discorso di Netanyahu e chiedere la fine della guerra. Anche i parenti degli ostaggi si sono recati a Washington questa settimana per incontrare funzionari, tenere conferenze stampa e manifestazioni e assistere al discorso di Netanyahu, sperando di poter convincere il primo ministro a firmare presto un accordo per liberare i loro cari.

Molti dei manifestanti martedì hanno detto che si sarebbero uniti alla manifestazione anti-Netanyahu, ma volevano tenere una propria protesta separata incentrata sul popolo ebraico che si oppone a Netanyahu e all’invio di armi a Israele. Da mesi i manifestanti che chiedono un cessate il fuoco immediato sono un appuntamento fisso nel distretto, protestando nelle sale del Congresso, davanti alle case dei presidenti, davanti alla Casa Bianca e per le strade della città.

Tra i manifestanti martedì pomeriggio c’era Benjamin Kersten, uno studente di dottorato di 31 anni che studia storia dell’arte all’Università della California, a Los Angeles, arrivato nella zona con un volo notturno martedì mattina. Kersten, che è ebrea e uno dei leader del campo studentesco dell’UCLA, ha detto che vuole chiarire ai politici che la sicurezza ebraica non è sinonimo di armare Israele. Invece, ha definito Netanyahu un “criminale di guerra” citando la crisi umanitaria a Gaza e i civili, compresi bambini, uccisi e feriti.

"La nostra sicurezza arriva in un momento in cui tutti hanno le risorse di cui hanno bisogno per prosperare", ha affermato. "Il nostro appello per un cessate il fuoco è fondamentalmente radicato nella convinzione che tutta la vita è preziosa. Quindi il nostro appello per un cessate il fuoco è un appello alla protezione degli ostaggi e un appello alla cessazione delle ostilità.

Il rabbino Linda Holtzman, presidente della Social Justice Community di Filadelfia, ha detto che a Gaza è in corso una “carneficenza di massa” e che il percorso verso un cessate il fuoco includerebbe la fine degli aiuti militari statunitensi a Israele. Holtzman ha affermato che occorre prendere una decisione politica sul futuro di Israele e che vede un futuro in cui palestinesi e israeliani decideranno insieme.

“Essere qui come rabbino e come ebreo è incredibilmente importante per me perché al centro della tradizione ebraica c’è la sacralità della vita”, ha detto Holtzman. “Non possiamo restare a guardare mentre le persone vengono uccise. Questo mi sembra un grave atto di antisemitismo.

Martedì gli edifici per uffici della Camera e del Senato e il Campidoglio degli Stati Uniti erano aperti al pubblico, poiché nella maggior parte dei giorni le persone potevano entrare negli edifici e aggirare i controlli di sicurezza. Le persone vengono arrestate solo quando iniziano a manifestare e solo dopo che la polizia le ha avvertite di disperdersi, ha detto il portavoce della polizia di Capitol, Tim Barber.

“Vediamo manifestazioni quasi quotidiane a Capitol Hill. “Molte volte le persone provano a protestare all’interno degli edifici del Congresso: è illegale”, ha detto Barber.

Il deputato Daniel Gildy (D-Mich.) ha chiamato la polizia del Campidoglio dopo che i manifestanti fuori dall’ufficio “hanno picchiato violentemente le porte degli uffici, hanno gridato ad alta voce e hanno cercato di entrare con la forza nell’ufficio”, durante la manifestazione. Dal suo capo dello staff, Mitchell Reward. Il deputato e il suo staff erano al sicuro e ritenuti responsabili.

"Mentre la polizia del Campidoglio scortava i nostri manifestanti fuori dalla rotonda, la gente continuava a cantare, salmodiare e fare rumore mentre i nostri funzionari eletti ascoltavano il messaggio", ha detto in una nota la portavoce di Jewish Voice for Peace, Meyerson-Knox. "L'obiettivo di questa manifestazione non è il deputato colpevole."

Alcune ore dopo la manifestazione all’Artillery Building, i parenti degli ostaggi presi da Hamas nell’attacco del 7 ottobre si sono riuniti al National Mall per chiedere il rilascio dei loro familiari. Hanno cantato: “Riportateli a casa adesso” e hanno sventolato bandiere israeliane e americane accanto a un cartello che diceva “Sigla l’accordo adesso”, con la capitale degli Stati Uniti dietro di loro.

“Sto supplicando Bibi Netanyahu, c’è un accordo sul tavolo e devi accettarlo”, ha detto Aviva Siegel, un ex ostaggio rilasciato a novembre.

Alla manifestazione, Alon Gad ha parlato della sua esperienza del 7 ottobre, quando i combattenti di Hamas costrinsero lui, sua moglie, Yarden Roman, e la loro figlia di allora tre anni, Geffen, a salire su un’auto e li portarono verso Gaza. La famiglia ha deciso di saltare fuori dall’auto e scappare. Alon Ghat corse con la figlia e si voltò per trovare sua moglie nascosta dietro un albero.

Yarden Roman è stato ripreso e rilasciato con un accordo di novembre. La sorella di Alon Ghat, Carmel Ghat, è stata catturata quel giorno ed è detenuta a Gaza.

“Sappiamo che c’è una persona che deve decidere se questo accordo debba essere siglato, e cioè Benjamin Netanyahu”, ha detto. “Deve decidere di non ritardare questo accordo. Noi siamo qui per ricordarglielo.