Kylian Mbabane ha preso la sua decisione. Secondo Fabricio Romano, insider di CBS Sports Transfer, i giovani talenti più importanti del calcio mondiale saranno al Paris Saint-Germain invece di unirsi al Real Madrid, finalista della UEFA Champions League. France International dovrebbe firmare un accordo triennale con Les Parisians.

Mbappe, 23 anni, è stato oggetto di intense speculazioni dalla scorsa estate, il suo trasferimento al Real Country è fallito e il diplomato dell’AS Monaco Youth Academy è stato lasciato a guardare i suoi restanti 12 mesi di contratto prima di diventare un free agent quest’estate. Fonti di CBS Sports hanno notato che l’offerta del PSG era leggermente inferiore a quella del Real, ma che il giocatore aveva deciso di rimanere a Parigi.

La superstar francese ha quasi superato i vincitori della League 1 nel sedicesimo turno di Champions League di questa stagione, con gli uomini di Mauricio Pochettino che lo hanno lanciato al Santiago Bernabeu, risolvendo la questione del futuro di Embape a favore dei Los Blancos.

I campioni della Liga sono passati alla finale e il prossimo fine settimana affronteranno il Liverpool allo State de France di Saint-Denis, un sobborgo di Parigi. Mbappe è stato incoronato miglior giocatore della Lega 1 dell’anno per la terza volta consecutiva lo scorso fine settimana, dopo una stagione di 36 gol con 42 gol nell’ultima stagione e segnando almeno 30 gol nelle ultime quattro stagioni del PSG.

Con la firma di Lionel Messi la scorsa estate, la notizia della permanenza di Mbappe è assolutamente enorme per il PSG poiché mira a vincere la gloria europea in futuro. Avere Mbappé permette al club di tenerlo lontano dall’attacco con Messi e Neymar, entrambi i quali considerano di non trasferirsi quest’estate.

Il PSG, che sabato ha terminato la stagione della Ligue 1 in casa contro l’FC Metz, dovrebbe parlare al pubblico di Mbappe Park des Princess e a una qualche forma di conferma ufficiale da parte del club prima di un’intervista alla televisione nazionale domenica, ha detto il giocatore in dettaglio . Al di sopra della sua volontà.

Rapporti preliminari suggeriscono che Il PSG ora mirerà Zinedine Zidane, Luis Campos e Ousmane Dembele dovrebbero fare una grande differenza nella capitale francese quest’estate poiché i campioni della Ligue 1 fanno bene a mantenere le loro promesse di ricostruire il loro piano di gioco per Mbappe con Pochettino e il direttore sportivo Leonardo. Parti.