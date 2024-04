Le proteste universitarie su Gaza si stanno diffondendo in tutta l’America. Centinaia furono arrestati

16:42 ET, 25 aprile 2024

Studenti filo-palestinesi della Columbia presentano una denuncia per i diritti civili



Di Ramisha Maruf



Palestine Legal ha presentato questa settimana una denuncia per i diritti civili contro la Columbia University attraverso il Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti, chiedendo che l'ufficio per i diritti civili dell'agenzia indaghi sul trattamento riservato dalla scuola agli studenti palestinesi e ai loro alleati.

La denuncia si aggiunge agli eventi della scorsa settimana in cui la polizia di New York ha arrestato più di 100 studenti che protestavano. Negli ultimi mesi, ha affermato che “studenti palestinesi, arabi, musulmani, studenti che si identificano come palestinesi e studenti associati o che difendono i palestinesi” sono stati soggetti a molestie anti-arabe e anti-palestinesi e all'islamofobia.