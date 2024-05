In un’eco delle proteste contro la guerra del Vietnam, i manifestanti del Kent State hanno chiesto all’università di disinvestire

Gli appassionati erano silenziosi ma imperdibili. I relatori si riunirono in semicerchio attorno a un palco nel Kent State Commons per ricordare gli eventi del 4 maggio 1970: l’allora governatore dell’Ohio James Rhodes chiamò in causa la Guardia Nazionale per sedare una manifestazione contro il coinvolgimento dell’America nella guerra del Vietnam. . I soldati hanno aperto il fuoco. Quattro persone furono uccise: Alison Krauss, William Schroeder, Sandra Scheuer e Jeffrey Miller. Molti altri sono rimasti feriti.