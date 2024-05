SNL Cold Open si concentra sulla gestione delle proteste da parte della Columbia University

“Sabato sera in diretta”

Sabato sera in direttaL’ultima rivista Cold Open si è concentrata sulla gestione da parte della Columbia University delle proteste filo-palestinesi nei campus durante la guerra tra Israele e Hamas.

Durante lo sketch, Mickey Day, Kenan Thompson e Heidi Gardner interpretavano i genitori degli studenti che partecipavano alle proteste.

La scorsa settimana, centinaia di manifestanti sono stati arrestati dopo che il presidente della scuola ha chiamato il dipartimento di polizia di New York per aiutare a ripristinare l’ordine nel campus. La polizia ha sgomberato la Hamilton Hall dell’università dopo che i manifestanti avevano occupato l’edificio amministrativo all’inizio della giornata.

Dopo che gli è stato chiesto cosa pensassero delle proteste, Gardner inizialmente ha risposto: “È stato difficile. Ora sostengo la libertà di espressione, ma non capisco cosa pensano di ottenere e questo mette a dura prova il mio rapporto”. e il mio rapporto con mia figlia.”

Thompson in seguito condivise i suoi pensieri: “Niente mi rende più orgoglioso dei giovani che usano la propria voce per lottare per ciò in cui credono”. Tuttavia, una volta che Ryan Abair di Michael Longfellow ha espresso che sua figlia dovrebbe sentirsi molto supportata da lui quando protesta, il suo tono è cambiato completamente.

“No, amico, stai origliando. È meglio che Alexis Vanessa Roberts abbia il culo in classe. ‘Fammi scoprire in una di quelle maledette tende invece che nel dormitorio per cui sto pagando,'” disse Thompson, mentre Longfellow indicava “Pensavo che stessi sostenendo una protesta studentesca”.

“Amico, io sostengo A tutti voi “Sono i bambini che protestano, non mio figlio”, ha aggiunto Thompson. “Mio figlio lo sa meglio. Alexis e Vanessa a cui hanno sparato non sono pazzi.

Longfellow ha poi chiesto ai genitori se fossero preoccupati per l’aumento della presenza della polizia e per la possibilità che i loro figli venissero arrestati.

Mentre Gardner ha detto: “Una delle mie peggiori paure è che mia figlia venga messa dietro le sbarre”, è sicuro dire che Thompson la pensava diversamente.

“Non sono preoccupato per Five-O, non sono affari miei”, ha detto. “Il mio lavoro è Alexis Vanessa Roberts. Sì? Non sta parlando di non liberare questo, liberare quello, perché ti sto dicendo ciò che non è gratuito, Columbia. Sapevate tutti che hanno avuto l’audacia di volere 68.000 dollari all’anno?”

Ha continuato: “Sto facendo del mio meglio per pagare tutte quelle tasse scolastiche. Ragazza, sto facendo tutto. Uber tutto il giorno, Uber mangia tutta la notte, tagliando l’erba nei fine settimana, vendendo portafogli Gucci dal bagagliaio, facendo life coaching.” su… IG, inseguo i premi ogni volta che è possibile solo così puoi dire che si è laureata in studi afroamericani. È come, “Ragazzina, sei stata nera per tutta la vita”.

Quando si è notato anche che alcune università stavano cancellando le cerimonie di laurea a causa delle proteste, Thompson si è affrettato a fare marcia indietro.

“Non penso che tu capisca. Mi laureerò per Alexis Vanessa, anche se dovessi farlo da solo”, ha detto. “Farai meglio a credere che sarò lì a urlare e urlare dopo che me lo hanno detto esplicitamente dobbiamo aspettare fino alla fine”.

Più tardi, durante SNL“Aggiornamento del fine settimana” Non congelato Il regista e star Jerry Seinfeld ha fatto un’apparizione a sorpresa per discutere di come fare “stampa eccessiva” per i progetti.

“So che non posso annullare tutto il giornalismo che ho fatto, ma voglio aiutare gli altri”, ha detto. “Se stai lottando con la stampa, non sei solo, sto parlando con te, Ryan Gosling. Quando ho iniziato a spingere per… Non congelatoEro come te: divertente, bello. Ora guardami. Pensi che sia così che avrei voluto trascorrere il mio 26esimo compleanno? Ma puoi liberarti.”

Realizzato anche da Dua Lipa SNL Ha debuttato come conduttore e ospite musicale nell’episodio finale.