Boeing si prepara a lanciare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale in una missione storica

Nuova Delhi: dopo diversi intoppi e ritardi, la Boeing è finalmente pronta a inviare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per conto della NASA. Questo segna il volo inaugurale con equipaggio della capsula Starliner della Boeing, con due piloti della NASA a bordo per valutare la navicella spaziale durante la missione di prova e la permanenza di una settimana sulla stazione spaziale.Dopo il ritiro delle navette spaziali, la NASA si è rivolta alle aziende americane per fornire il trasporto agli astronauti. Mentre SpaceX, fondata da Elon Musk, ha completato con successo nove missioni con equipaggio per la NASA dal 2020, Boeing ha gestito solo due voli di prova senza pilota.“Non c’è dubbio, ma ora siamo qui”, ha ammesso Mark Nappi, responsabile del programma Boeing, esprimendo il desiderio che lo Starliner sia più avanzato nel suo sviluppo.Il lancio della tanto attesa missione di prova con equipaggio è previsto lunedì sera. Se il volo di prova andrà liscio, la NASA prevede di alternare Boeing e SpaceX per trasportare i futuri astronauti da e verso la stazione spaziale.La capsula Starliner, decorata in bianco con accenti neri e blu, è lunga circa 10 piedi (3 metri) e ha un diametro di 15 piedi (4,5 metri). Ha la capacità di ospitare fino a sette persone, anche se gli equipaggi della NASA sono generalmente composti da quattro persone. Il nome della capsula, scelto quasi dieci anni fa, è un riferimento al precedente Stratoliner e all’attuale Dreamliner della Boeing.I Navy SEAL in pensione e gli astronauti veterani della NASA Butch Wilmore e Sonny Williams, che in passato hanno trascorso mesi a bordo della stazione spaziale, saranno al timone di questo volo di prova. Sono intervenuti dopo che l’equipaggio originale ha dovuto ritirarsi a causa dei crescenti ritardi.Wilmore, 61 anni, è di Mount Juliet, Tennessee, ed è un ex pilota di caccia, mentre Williams, 58 anni, di Needham, Massachusetts, è un pilota di elicottero. Entrambi sono stati strettamente coinvolti nello sviluppo della capsula Starliner e sono fiduciosi che sia pronta per questa missione.