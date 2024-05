Cosa è andato storto per i Maple Leafs nella loro uscita al primo turno contro i Bruins?

BOSTON – Un’altra stagione. Altra uscita al primo turno per i Toronto Maple Leafs.

Per la settima volta nelle ultime otto stagioni, i Leafs furono eliminati al primo turno, questa volta dai Boston Bruins in sette partite.

I Leafs si sono ripresi da un deficit di 3-1 nella serie senza Auston Matthews, ma alla fine sono caduti contro i Bruins in Gara 7 in un’amara ripetizione della storia. I Leafs hanno perso anche la serie al primo turno nel 2013, 2018 e 2019 in sette partite contro i Bruins.

La serie è stata inizialmente persa poiché i Bruins hanno dominato nelle squadre speciali e tra i pali.

La formazione stellare dei Leafs non è mai stata in grado di ribaltare la serie a loro favore, anche se gli infortuni hanno avuto un ruolo nel fatto che William Nylander e Matthews abbiano perso gran parte della serie.

Mitch Marner e Morgan Rielly hanno offerto poca offesa. Anche se John Tavares ha presentato una forte serie difensiva, ha concluso la partita con un gol e solo due punti.

In breve, è stata una stagione familiare per i Leafs in molti sensi.

Problemi di gioco di potere

È difficile dire quale unità delle squadre speciali sia stata più distruttiva per lo sforzo perdente: il rigore o il gioco di potere.

Guardando il personale, è probabile che sia stato il gioco di potere a fallire più e più volte nei momenti cruciali.

Registro delle foglie Solo una volta su 18 occasioni, perdendo un’occasione dopo l’altra per cogliere le partite, soprattutto all’inizio della serie. Ad esempio, dopo essere rimasti sotto 1-0 all’inizio del secondo periodo di Gara 1, i Leafs hanno avuto un power play 4-3 che ha portato Tavares a perdere diverse opportunità.

I Bruins sono esplosi subito dopo, segnando tre gol nello stesso periodo e vincendo la prima partita della serie.

Mentre gestiva il gioco di potere nella sua prima stagione come assistente allenatore con i Leafs, Jay Boucher non riuscì a trovare alcuna risposta a ciò che affliggeva l’unità mentre vacillava a marzo e poi, cosa più dannosa, ad aprile.

I Leafs non erano privi di opportunità nei giochi di potere, alcune delle quali erano gloriose. Non sono riusciti a ottenere i soldi.

“È stato un fattore importante in questa serie”, ha detto l’allenatore dei Leafs Sheldon Keefe prima di Gara 6.

Da Matthews a Nylander, Tavares e Marner, le stelle dei Leafs hanno ripetutamente lottato nella postseason per sfruttare le opportunità di gioco di potere. Tavares ha avuto l’unico gol di power play dell’intera serie.

Era solo il suo terzo gol in power-play nei playoff come Leaf.

I Leafs sono andati 0 su 1 in Gara 7.

Problemi con i calci di rigore

I problemi di gioco di potere non avrebbero causato tanti danni se i Leafs avessero ricevuto una penalità che portasse a più stop, specialmente nei Giochi 1-4 quando la disciplina era un problema.

Boston ha segnato sei gol nel gioco di potere contro il rigore. A volte, i Leafs non riuscivano a prendere un bastone su una corsia di sorpasso. Altre volte non sono riusciti a respingere la palla con la possibilità di farlo. Altre volte, non potevano salvare.

Con la strana eccezione, quando avevano bisogno di fermare il PK, i Leafs non riuscivano a ottenerlo. Come in gara 4, abbiamo perso 1-0 nel secondo tempo quando Brad Marchand ha segnato l’unico gol. Oppure in Gara 3, con il punteggio in parità e Tyler Bertuzzi in area per un gioco duro, Jake DeBrusk ha dato ai Bruins un vantaggio che non avrebbero ceduto.

I Leafs hanno smesso di prendere penalità sbagliate nei Giochi 5, 6 e 7, limitando la loro esposizione al rigore ucciso, ma a quel punto era troppo tardi.

Questo non era un problema nuovo per i Leafs.

Si sono classificati tra le peggiori squadre di rigore della NHL durante la stagione regolare. Questa non è stata una grande sorpresa dopo un’offseason che ha visto il direttore generale del primo anno Brad Treliving e il presidente della squadra Brendan Shanahan non riuscire a sostituire i veterani rigoristi della stagione precedente.

Keefe e il vice allenatore Dean Chenoweth non hanno avuto altra scelta che utilizzare una serie di rigori per la prima volta nella NHL, tra cui Matthews, Pontus Holmberg, Nylander, Matthew Kniss e Bobby McMahon.

Nel frattempo, TJ Brodie, un tempo parte importante dei rigori, ha subito un rapido declino nella stagione regolare ed è stato graffiato in sei delle sette partite contro i Bruins.

Il front office non ha apportato sostanziali sostituzioni alla scadenza commerciale, solo una significativa e solida profondità in difesa sotto forma di Joel Edmundson, Ilya Lyubochkin e l’attaccante in gran parte inesperto Connor Dewar.

I Leafs avevano i soldi LTIR di John Klingberg e scelsero di non spenderli per una sostituzione significativa tra i primi quattro.

Le stelle non sono all’altezza – ancora una volta

Le stelle dei Leafs, riunite di nuovo insieme dopo un’altra delusione post-stagionale la scorsa primavera, alla fine non sono riuscite a dare risultati quando contava di più. Matthews ha giocato come l’MVP nella seconda vittoria della partita, ma poi si è infortunato a causa di malattia e infortunio.

Matthews ha lasciato la quarta partita dopo due periodi in cui i medici della squadra lo hanno messo fuori gioco a causa di un malore. Non ha giocato nei Giochi 5 e 6 a causa di un infortunio. Non sorprende che la squadra sia in difficoltà. I Leafs facevano molto affidamento sui gol di Matthews. È stato bravo per quasi un gol a partita negli ultimi quattro mesi e mezzo della stagione regolare. Ha concluso con uno nella serie e ha aggiunto tre assist.

Tavares si è difeso bene in partita contro la stella dei Bruins David Pastrnak ed è stato la forza trainante dietro la vittoria dei Knies in Gara 5 ai supplementari. Ma era limitato nei suoi contributi offensivi.

Più danni per i Leafs: un’altra tiepida uscita nei playoff per Marner. Non ha avuto una sola uscita multi-punteggio in tutte le serie e ha segnato solo una volta. Giocando senza Nylander e Matthews, i Leafs avevano bisogno di più da Marner, il settimo capocannoniere della NHL nelle ultime quattro stagioni regolari.

Marner ha diritto a firmare un’estensione con i Leafs il 1 luglio. E ora, sulla scia di un’altra stagione deludente, il suo futuro con la squadra diventerà una delle trame più grandi, se non la più grande, dell’offseason.

I Leafs non hanno avuto Nylander per le prime tre partite della serie per ragioni che lui e la squadra hanno scelto di non spiegare fino a dopo Gara 7.

“Avevo emicranie”, ha spiegato Nylander, aggiungendo che si temeva che potesse subire una commozione cerebrale e la sua vista sarebbe stata compromessa. Ha aggiunto: “Una volta che ho iniziato a sentirmi meglio, mi hanno permesso di giocare”.

Nylander è tornato per Gara 4 e inizialmente ha lottato prima di segnare entrambi i gol dei Leafs nella vittoria in Gara 6 e l’unico gol dei Leafs in Gara 7.

A causa dell’incapacità delle loro stelle di penetrare la robusta difesa di Boston, i Leafs hanno faticato a segnare qualsiasi serie. Hanno segnato più di due gol solo una volta, di cui tre nella terza partita. Questo proviene da una squadra che segue solo il Colorado Avalanche in gol durante la stagione regolare. Questo, un attacco di grande potenza, avrebbe dovuto essere l’unico vantaggio che i Leafs avevano sui Bruins.

“È abbastanza chiaro: le squadre giocano contro i Leafs e impostano il gioco in modo che i Leafs possano battersi da soli”, ha detto Keefe dopo Gara 7. “E pensavo che lo avessimo fatto nei Giochi 3 e 4. Ci siamo battuti con il modo in cui abbiamo giocato.” casa.”

La mancanza di attacco al momento dei playoff è ciò che alla fine potrebbe costare a Keefe il suo lavoro come capo allenatore. Questo e le frequenti lotte di potere si svolgono nei playoff.

Keefe è l’allenatore della stagione regolare più efficace che i Leafs abbiano mai avuto ed è il terzo tra tutti gli allenatori NHL attivi in ​​percentuale di punti.

Ma mentre le sue squadre vincevano alla grande e segnavano gol a frotte durante la stagione regolare, come allenatore dei Leafs hanno ripetutamente lottato per sfondare nell’ambiente più privo di spazio dell’hockey.

Il prolungamento del contratto di due anni firmato da Keefe lo scorso agosto inizierà la prossima stagione.

Il miglior giocatore dei Leafs nei playoff dello scorso anno, Rielly, questa volta ha avuto un impatto minore, forse rallentato dalle limitazioni al movimento del disco del suo partner, Lyubushkin. La mancanza di abili movimenti del disco nel back-end ha sicuramente avuto un impatto sulle difficoltà offensive della squadra.

In tutte le serie, Boston ha reso difficile per i Leafs penetrare nella zona neutra e quindi generare opportunità di tiro ad alto pericolo all’interno della zona.

I Leafs hanno ottenuto un solo gol dalla loro difesa in tutte le serie. È stato registrato da Jake McCabe.

La profondità non è mai stata raggiunta

Bertuzzi e Max Domi, due giocatori presi di mira dal front office la scorsa estate per fornire una spinta secondaria in attacco nei playoff, hanno offerto un po’ di aiuto su quel fronte, soprattutto in assenza di Matthews. Ma non basta: Bertozzi, il marcatore più probabile dopo i primi quattro attaccanti, ha segnato solo una volta. Entrambi i giocatori hanno lottato con i rigori all’inizio della serie, con Brad Marchand in particolare che li ha infastiditi.

Il fatto che Tavares abbia dovuto svolgere un ruolo molto difensivo in questa serie ha avuto a che fare con il processo di costruzione del roster.

I Leafs non hanno mai sostituito il centro di terza linea Ryan O’Reilly dopo la scorsa stagione e hanno scelto di non rispondere alla necessità durante la stagione anche quando era chiaramente un problema.

Ciò ha lasciato l’inesperto Holmberg nella terza posizione di centrocampo al di là delle sue capacità (capacità offensive in particolare). Holmberg non era nella squadra all’inizio della stagione.

David Kämpf, firmato un contratto quadriennale con Treliving in una delle sue prime mosse come GM, ha lasciato raramente la quarta linea per tutta la stagione e solo per scopi difensivi nei playoff. Ryan Reaves, che ha firmato un contratto triennale nelle ore di apertura della free agency insieme a Klingberg, ha avuto un impatto minimo sulla serie.

Non sorprende che i Leafs non si siano quasi offesi dalle loro ultime due linee. Un solo gol di Kampf nella prima partita.



Ilya Samsonov è stato facilmente sopraffatto dai portieri dei Bruins. (Bob DiChiara/USA Today)

Perdere la battaglia in porta

L’altro grosso problema per l’intera serie dei Leafs: il loro goaltending era inferiore a quello dei Bruins, in generale, all’inizio della serie.

Ilya Samsonov è stato facilmente battuto da Jeremy Swayman (per la maggior parte) e Linus Ullmark. Il momento peggiore della serie per Samsonov è arrivato nella terza partita. Kniss aveva appena segnato nel secondo periodo portando i Leafs in vantaggio per 1-0 nella loro prima partita casalinga.

Poco più di quattro minuti dopo, Trent Frederic ha battuto Samsonov con un tiro morto per pareggiare la partita.

I Leafs non avrebbero mai più portato a Gara 3.

Joseph Wall è stato eccezionale nel vincere Gara 5 e 6, ma a quel punto era troppo tardi per i Leafs e ha saltato Gara 7 per un infortunio. Samsonov è tornato in rete nella settima partita e ha giocato bene. Ma non abbastanza bene.

Un altro fallimento nella postseason dovrebbe innescare un cambiamento per i Leafs. Quanto cambiamento c’è davvero? Ciò potrebbe essere dovuto in parte alla quantità di cambiamenti che Keith Pelley, il nuovo presidente di Maple Leafs Sports and Entertainment, desidera.

Il primo ordine del giorno di Bailey dovrebbe essere quello di determinare il destino di Shanahan – e, per estensione, il destino di Treliving come GM e se il vertice del roster passerà finalmente di mano.

Le squadre di Shanahan hanno vinto un turno di playoff in 10 stagioni.

Questa non era la migliore di quelle squadre. lontano da esso. Ma è pur sempre una squadra che avrebbe dovuto fare di più.

(Immagine di John Tavares: Steve Babineaux/NHLI tramite Getty Images)