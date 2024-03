March Madness: segui la Selection Sunday dal vivo mentre i tornei della conferenza si concludono

Scegli la domenica qui.

Prima che i gironi vengano rivelati più tardi oggi, ci sono ancora alcuni tornei conference da giocare e gli ancoraggi automatici da bloccare.

Dopo alcuni sorprendenti sconvolgimenti nel primo turno, sia i giochi per il titolo maschile della SEC che quelli dei Big Ten perdono il loro seme numero 1 con la Florida che affronta Auburn e il Wisconsin che affronta l'Illinois. In lizza anche: Duquesne vs. VCU per il campionato Atlantic 10 Crown e Temple vs. UAB per il titolo AAC. Ci sono quattro partite di campionato della conferenza dalla parte femminile, con protagonista lo Stato del Missouri che affronta Drake nella finale dell'MVC.

Ecco cosa ci aspetta domenica prima dello spettacolo di selezione (partite femminili in corsivo):

12:00 ET – Ivy League (ESPN2)

12:00 ET – Patriot League (CBSSN)

12:00 ET — Nordest (ESPNU/+)

13:00 ET – Securities and Exchange Commission (ESPN)

13:00 ET – Atlantic 10 (CBS)

14:00 ET – CAA (CBSSN)

14:00 ET – MVC (ESPN2/+)

15:15 ET – American Athletic (ESPN)

15:30 ET – Big Ten (CBS)

Segui la trasmissione in diretta mentre i titoli vengono vinti e i biglietti vengono timbrati.