La marmellata King Charles è andata esaurita dopo che Meghan Markle ha presentato le conserve di frutteti della Riviera degli Stati Uniti

Il lancio limitato di Meghan Markle del suo primo American Riviera Orchard ha dato una spinta alla marmellata rivale di suo suocero, Re Carlo, questa settimana, con i seguaci reali che fanno scorta del dolce condimento in previsione della sua marmellata di fragole.

Carlo Vendite Fragole biologiche della riserva di Highgrove È aumentato questa settimana dopo che alcuni influencer selezionati hanno iniziato a promuovere la versione di Meghan sui social media. La Duchessa ha regalato 50 vasetti del suo prodotto a pochi eletti ma non ha annunciato quando sarà disponibile al pubblico. Con l'uscita del teaser, alcuni dei seguaci del Re potrebbero fare scorta di marmellata del Re per mettere alla prova in prima persona i prodotti della Duchessa e del Re.

Il marchio di Megan si basa sull'identità della California centrale e il suo nome è un cenno alla designazione di Santa Barbara come “Riviera americana”. Al contrario, il marchio di lifestyle di Charles, Highgrove, prende il nome dalla residenza privata del re nel Gloucestershire, in Inghilterra, e praticamente vende l'eredità inglese nella sua pubblicità. Sul sito web, la marmellata di Charles è descritta come la “marmellata di fragole inglese per eccellenza” e confezionata con un “disegno xilografico appositamente progettato che cattura la bellezza naturale dei giardini di Highgrove” sull'etichetta.

Anche se non è chiaro quando la marmellata della duchessa Meghan sarà disponibile per il consumo popolare, alcuni dei 50 influencer scelti da Meghan hanno già espresso la loro ammirazione per il prodotto. Tracy Robbins, stilista e moglie del CEO della Paramount Brian Robbins, ha pubblicato una storia su Instagram sul suo barattolo di limoni in un cestino e ha scritto che la marmellata era così buona che “non era sicura che l'avrei condivisa con qualcuno”. Anche l'attivista sociale argentina Delfina Blackware ha pubblicato una foto della sua ciotola e ha scritto che le piaceva, taggando @americanrivieraorchard.

La marmellata è il primo prodotto del brand americano Riviera Orchard, che la Duchessa ha lanciato a marzo con il ritorno su Instagram e un nuovo sito web. Nonostante le chiacchiere sui social media, non sono stati pubblicati aggiornamenti o promozioni sull'account Instagram di American Riviera Orchard o su qualsiasi pagina aggiunta al suo sito web.

Per ora, i fan del Sussex dovranno aspettare ancora un po' per mettere le mani sulla gelatina della Duchessa, e vedere se corrisponderà a quella del Re.