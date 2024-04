Netflix ha registrato forti incrementi di abbonati ma previsioni deludenti sulle entrate del secondo trimestre

Giovedì Netflix (NFLX) ha riportato utili del primo trimestre che hanno battuto tutte le aree, aggiungendo oltre 9 milioni di abbonati in più nel trimestre. Tuttavia, le indicazioni deludenti sui ricavi del secondo trimestre hanno fatto scendere il titolo di oltre il 3% nelle contrattazioni after-hours.

L'aggiunta di 9,3 milioni di abbonati ha superato le aspettative di 4,8 milioni e ha registrato aggiunte nette di 13 milioni aggiunte dall'operatore nel quarto trimestre. La società ha aggiunto 1,7 milioni di utenti paganti nel primo trimestre del 2023.

In particolare, la società ha affermato che smetterà di riportare i numeri di abbonamento trimestrali a partire dal prossimo anno, insieme alle entrate medie per membro, o ARM.

“Poiché abbiamo evoluto i nostri prezzi e i nostri piani da un livello a più livelli con prezzi diversi a seconda del Paese, ogni abbonamento aggiuntivo a pagamento ha un impatto aziendale completamente diverso”, ha affermato la società.

Le entrate hanno superato la stima di consenso di Bloomberg di 9,27 miliardi di dollari per raggiungere 9,37 miliardi di dollari nel trimestre, in crescita del 14,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, poiché lo streamer ha fatto affidamento anche su iniziative di entrate come la repressione della condivisione delle password e il suo livello supportato da pubblicità. ai recenti aumenti di prezzo su alcuni piani di abbonamento.

Netflix ha raggiunto un fatturato del secondo trimestre pari a 9,49 miliardi di dollari, un risultato inferiore rispetto alla stima di consenso di 9,51 miliardi di dollari.

Le azioni Netflix hanno registrato un crollo negli ultimi mesi, con le azioni attualmente scambiate vicino alla fascia alta del suo range di 52 settimane. Gli analisti di Wall Street hanno avvertito che le aspettative elevate sulla stampa potrebbero rappresentare un rischio intrinseco per il prezzo delle azioni.

Gli utili per azione (EPS) hanno superato le stime in questo trimestre poiché la società ha riportato un EPS di 5,28 dollari, ben al di sopra delle aspettative di consenso di 4,52 dollari e quasi il doppio dell’EPS di 2,88 dollari riportato nello stesso periodo dell’anno scorso. Netflix ha registrato un utile per azione del secondo trimestre pari a 4,68 dollari, davanti alle previsioni di consenso di 4,54 dollari.

Anche i parametri di redditività sono stati solidi, con margini operativi al 28,1% per il primo trimestre rispetto al 21% dello stesso periodo dello scorso anno.

La società aveva precedentemente previsto margini operativi per l’intero anno 2024 del 24%, dopo che il parametro era salito al 21% dal 18% nel 2023. Netflix prevede che i margini diminuiranno leggermente nel secondo trimestre al 26,6%.

Il flusso di cassa disponibile ha raggiunto i 2,14 miliardi di dollari nel trimestre, al di sopra delle aspettative di consenso di 1,9 miliardi di dollari.

Nel frattempo, ARM è cresciuta dell’1% su base annua, in linea con i risultati del quarto trimestre. Gli analisti di Wall Street si aspettano che ARM si riprenda entro la fine dell’anno, man mano che l’effetto classe pubblicitaria e gli effetti dei prezzi più alti prendono piede.

Sul fronte pubblicitario, gli abbonamenti al livello pubblicitario sono aumentati del 65% su base trimestrale, dopo essere aumentati di quasi il 70% sequenzialmente nel terzo e quarto trimestre del 2023. Gli abbonamenti al livello pubblicitario rappresentano ora oltre il 40% di tutti gli abbonamenti Netflix nei mercati serviti in cui.

IMMAGINE DEL FILE: Netflix ha riportato gli utili del primo trimestre dopo la campana di giovedì. Reuters/Dado Rovik/foto d'archivio (Reuters/Reuters)

Canale di Alessandra È un reporter senior presso Yahoo Finance.

