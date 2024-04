Amazon ha riportato ottimi risultati nel primo trimestre guidati dalla sua unità di cloud computing e dai dollari pubblicitari di Prime Video

NEW YORK (AP) – Amazon martedì ha riportato ottimi risultati nel primo trimestre, guidati dalla crescita della sua unità di cloud computing e da un nuovo aumento degli investimenti pubblicitari dal suo servizio di streaming video Prime Video.

Il colosso dell’e-commerce con sede a Seattle ha dichiarato di aver generato entrate per 143,31 miliardi di dollari nei primi tre mesi di quest’anno, con un aumento del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto è stato di 10,43 miliardi di dollari, ovvero 98 centesimi per azione. Secondo FactSet, questo valore supera le aspettative degli analisti di Wall Street di 84 centesimi per azione.

“È stato un buon inizio d'anno per tutto il business e lo si può vedere nei miglioramenti dell'esperienza del cliente e nei risultati finanziari”, ha affermato in una nota il CEO di Amazon Andy Jassy.

Il più grande rivenditore online della nazione ha registrato risultati migliori del previsto per il periodo dello shopping natalizio, quando ha visto una forte spesa al consumo alimentata da sconti e velocità di spedizione più elevate. Amazon ha organizzato un altro evento di sconti alla fine di marzo, poco prima della fine del primo trimestre.

A parte la sua attività principale di vendita al dettaglio, Amazon ha registrato vendite nel primo trimestre presso la sua unità di cloud computing, Amazon Web Services. Ammontava a 25,04 miliardi di dollari, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Anche le vendite nel settore pubblicitario online dell'azienda sono aumentate del 24%, in parte grazie all'afflusso di dollari pubblicitari provenienti da Prime Video. Dopo aver concesso per anni agli abbonati Prime l'accesso senza pubblicità ai loro film e programmi TV preferiti, Amazon ha implementato a fine gennaio una nuova politica che consente agli spettatori di evitare la pubblicità solo se pagano un extra di $ 2,99 al mese.

Le azioni di Amazon.com Inc. sono aumentate. 3% dopo l'orario di negoziazione.

La società prevede di realizzare un fatturato netto compreso tra 144 e 149 miliardi di dollari nel secondo trimestre. Gli analisti si aspettano 150,2 miliardi di dollari, secondo FactSet.