The Fall Guy è sulla buona strada per fare un debutto da 35 milioni di dollari al botteghino

Ryan Gosling ed Emily Blunt, due pilastri del fenomeno “Barbenheimer”, lasceranno Barbieland e Los Alamos alle spalle per unire le forze in “The Fall Guy”. Ma il pubblico accorrerà in massa per vedere le star di Barbie e Oppenheimer quando la loro nuova commedia sarà presentata in anteprima questo fine settimana?

Bene, “The Fall Guy” non raggiungerà i livelli di incassi di quei film, ma non avrà problemi a scalare le classifiche all'inizio della stagione cinematografica estiva. Si prevede che il film incasserà fino a 30 milioni di dollari, con alcuni dirigenti di studi rivali che fissano l'apertura tra i 35 ei 40 milioni di dollari. Il problema è che il film non era economico da produrre, dato che aveva un budget salutare di 130 milioni di dollari, quindi The Fall Guy avrà bisogno di un forte passaparola se intende intraprendere la lunga strada verso la redditività. Dovrai anche fare bene all'estero. The Fall Guy è già uscito in 38 territori internazionali, tra cui Australia (dove è stato girato per usufruire dei crediti d'imposta), Israele e America Centrale, dove ha incassato 8,4 milioni di dollari. Aprirà in oltre 40 mercati aggiuntivi questo fine settimana, tra cui Regno Unito, Germania, Francia e Messico.

“The Fall Guy” vede Gosling interpretare un ex stuntman che viene attirato di nuovo nel mondo degli affari per lavorare su un importante film in studio diretto dalla sua ex moglie (Blunt). A rendere le cose più complicate è la scomparsa della star della produzione (Aaron Taylor-Johnson). “The Fall Guy” è diretto da David Leitch, che in precedenza ha diretto “Bullet Train” e “Atomic Blonde”, e che è lui stesso uno stuntman. Il cast comprende anche Hannah Waddingham, Winston Duke e Stephanie Hsu. “The Fall Guy” uscirà in più di 3.800 location nel Nord America.

In termini di competizione, “The Fall Guy” si confronterà con il secondo fine settimana di “Challengers” di Amazon MGM Studios, che si è classificato al primo posto lo scorso fine settimana con un debutto da 15 milioni di dollari, così come con l’apertura di “Tarot”, un film Basso budget. Un film horror prodotto da Sony e Screen Gems che dovrebbe guadagnare tra i 5 e i 6 milioni di dollari. Non è una brutta cosa considerando che la produzione di “Tarot” è costata solo 8 milioni di dollari e che lo studio sta conducendo una campagna di marketing interamente digitale (nessuno di quei costosi spot televisivi), che dovrebbe mantenere bassi i costi. I “Tarocchi” saranno offerti in circa 3.000 località.

Sono passati 25 anni da quando Jar Jar Binks è apparso per la prima volta sugli schermi. In onore di quell’anniversario e per celebrare il 4 maggio (noto anche come “Star Wars Day”), Disney e Lucasfilm ripubblicheranno “Star Wars: La minaccia fantasma” in più di 2.600 cinema nazionali. L'anno scorso, lo studio ha fatto qualcosa di simile con Il ritorno dello Jedi, che celebrava il suo 40° anniversariosì Anniversary e ha visto un totale di 5,1 milioni di dollari. E un risultato simile a “Phantom Menace” non sembra poi così inverosimile.

Con il botteghino nazionale in calo di oltre il 20%, gli esercenti sono alla disperata ricerca di qualche blockbuster che riempia i loro schermi. Ma gli scioperi di attori e scrittori, insieme ai ritardi causati dal coronavirus, hanno lasciato gli studi cinematografici con meno film da distribuire. I cinema sperano che film come “The Fall Guy” superino le aspettative e che altre uscite imminenti come “Cattivissimo Me 4” e “Deadpool & Wolverine” riportino i fan dei rispettivi franchise. Se così non fosse, i cinema sarebbero aperti per l'estate senza troppa pubblicità.