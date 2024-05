Kate Middleton pubblica il primo importante aggiornamento sul nuovo progetto dopo la diagnosi di cancro

Kate Middleton è tornata sui social media insieme al principe William per condividere un aggiornamento su un progetto che le sta a cuore.

La principessa del Galles, 42 anni, è stata sottoposta a chemioterapia dietro le quinte dopo aver rivelato al mondo la sua diagnosi di cancro a marzo.

In onore della Settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale, Middleton e William hanno sottolineato le difficoltà psicologiche che i giovani agricoltori possono affrontare quando hanno condiviso un video che evidenzia il lavoro svolto da Middleton a porte chiuse.

Amaya Arrieta, vicina alla coppia, ha recentemente affermato che Kate Middleton (nella foto) e il principe William stanno “attraversando l’inferno”. Studi della BBC

La principessa del Galles ha rivelato la sua diagnosi di cancro in un video preregistrato il 22 marzo. AP

“In questa #MentalHealthAwarenessWeek abbiamo riunito l’ispirante Sam Stables di We Are Farming Minds e il meraviglioso Farmer Will in un film molto speciale”, hanno scritto il principe e la principessa. Su X E Instagram.

“Hanno trascorso una giornata insieme alla Sam’s Farm a Hereford, hanno parlato di salute mentale nella comunità agricola e hanno trovato sostegno e la strategia per la salute mentale del Ducato di Cornovaglia”.

Anche se la madre di tre figli non appare nel video, lei e William hanno contribuito a produrlo.

Si ritiene che il lavoro sul progetto agricolo sia iniziato prima che le fosse diagnosticata la condizione.

I fan si sono precipitati nella sezione commenti per ringraziare la principessa per il suo lavoro e la sua incrollabile dedizione al progetto, date le sue circostanze attuali.

In onore della Settimana di sensibilizzazione sulla salute mentale, Middleton e William evidenziano le difficoltà psicologiche che i giovani agricoltori possono affrontare. @kensingtonroyal/X

“Sappiamo tutti che la principessa Kate sta lavorando dietro le quinte il più possibile mentre riceve le cure per il cancro. Che donna 👏❤️”, ha scritto una persona.

Un altro ha commentato: “Il principe William e la principessa Kate sono sempre in prima linea per aiutare gli altri”, mentre un terzo ha aggiunto: “Iniziativa straordinaria!” Grazie principessa Catherine per la tua cura e intuizione.

Il post arriva due mesi dopo che la Middleton ha condiviso un video preregistrato il 22 marzo in cui ha rivelato al mondo i suoi problemi di salute.

La principessa ha detto che i medici hanno scoperto che aveva un cancro durante un intervento chirurgico addominale programmato a gennaio, e ha notato che ora è nelle prime fasi di un “corso di chemioterapia preventiva”.

Sebbene Middleton, 42 anni, non appaia nel video del progetto, lei e William hanno contribuito a produrlo. Immagini Getty

Il Post ha rivelato che Middleton e William hanno “alleviato” i suoi problemi di salute quando hanno dato la notizia al loro figlio più giovane, il principe Louis, ma hanno avuto una conversazione “difficile” con il principe George e la principessa Charlotte.

Mentre la principessa si sottopone alle cure, i suoi genitori Michael, 74 anni, e Carole Middleton, 69 anni, intervengono per sostenere i loro nipoti in questo periodo incerto.