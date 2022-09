Brahmastra 2 Giorno della raccolta al botteghino Alia Bhatt Ranbir Kapoor Il film vede un salto di quasi il 15%, ecco quanto è stato coniato

Dopo un andamento deludente dei numeri al botteghino, Ali Bhatt Ranbir Kapoor Brahmastra Fissò lo squillo dei registratori di cassa. Dopo aver raccolto Rs 32 crore il giorno dell’apertura, la produzione di Ayan Mukerji ha visto un’enorme crescita dei numeri il secondo giorno.

Secondo l’analista aziendale Taran Adarsh, la versione hindi del dramma fantasy ha raccolto 37,5-38,5 crore di Rs sabato, portando il totale a 70-71 crore di Rs. Il fine settimana di apertura dovrebbe superare i 110 crore di Rs, una cifra enorme per un problema non festivo. Secondo Bollywood Hungama, il film, in tutte le lingue, ha generato Rs 41,25-43,25 crore, circa il 15-20 per cento di crescita rispetto a venerdì. Questo porta la collezione totale a Rs 79 crore.

Il regista Ayan Mukerji si è anche rivolto ai social media per condividere il numero totale al botteghino di Rs 160 crore il secondo giorno. Grazie a tutti i nostri fan per aver portato Love and Light al cinema questo fine settimana! ❤️💥 #Brahmastra”, ha commentato il post.

Il rapporto di Bollywood Hungama rileva anche che anche i singoli schermi stanno facendo un lavoro costante il secondo giorno e si aspettano una folla più grande domenica. Brahmastra sta guardando un record netto di Rs 120 crore dopo il suo primo fine settimana. La performance del film sarà quindi basata sul passaparola che è stato finora contrastato. Brahmastra arriva dopo aver sofferto per settimane polemiche, con il successo dell’industria cinematografica hindi sulle spalle.

Mentre i fan si accalcano nei cinema 3D, “IMAX 3D ha ottenuto la migliore occupazione di film indiani fino ad oggi”, afferma il rapporto. Molte sale cinematografiche hanno anche aggiunto proiezioni per frenare la crescente domanda di film.

Ali Bhatt Uno dei post cinematografici PVR su Instagram ha informato i fan che ci sono due nuovi spettacoli: 2:30 e 5:45 su richiesta del pubblico. “Cinema Magic” è stato scritto con l’aggiunta di diversi emoji del sole.

Mentre i fan si stavano godendo l’universo orizzontale, Brahmastra ha ricevuto alcuni commenti critici dai critici cinematografici. Nella sua recensione di espresso indianoShubra Gupta ha detto: “Nonostante tutta la computer grafica continua, il lusso dei set, la matrice costellata di stelle e l’impegno del film per il glamour appariscente, semplicemente non lo compriamo. Ho dovuto lavorare sodo per cadere in e ho continuato a uscirne. Scoprire perché: il film è imprigionato in una scrittura scadente che porta a correzioni confuse, cambi di tono scomodi, che non consentono mai al film di stabilizzarsi. “

Le stelle sono anche Brahmastra Amitabh BachchanMouni Roy, Nagarjuna Akkineni, Dimple Kapadia, SRK presenta e deepika nell’incisione. Il film vuole essere la prima parte di una trilogia.