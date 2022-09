Un razzo SpaceX ha lanciato un satellite BlueWalker 3, atterrandone 14

SpaceX ha lanciato in orbita un nuovo – e massiccio – satellite per comunicazioni commerciali in orbita sabato e ha stabilito un nuovo record per il lancio di Falcon 9 allo stesso tempo.

Il Falcon 9 è stato lanciato in orbita dal Pad 39A al Kennedy Space Center della NASA in Florida con 34 SpaceX a bordo. Satelliti Internet Starlink e BlueWalker 3, un prototipo di satellite costruito da AST SpaceMobile che è stato descritto come la più grande suite di comunicazioni commerciali mai lanciata nello spazio. Il decollo è avvenuto alle 21:20 EDT (0120 GMT) di sabato sera (10 settembre), con Falco 9 booster facendone un po’ SpaceX La data in cui è tornato sulla Terra.

Un razzo SpaceX Falcon 9 viene lanciato dal Pad 39A del Kennedy Space Center della NASA il 10 settembre 2022 trasportando 34 satelliti Starlink e l’enorme satellite BlueWalker 3. (Credito immagine: SpaceX)

Jesse Anderson, Direttore dell'ingegneria di produzione di SpaceX, ha detto durante commento diretto.

La spedizione ha identificato anche altri record.

È stata la prima missione a combustione di cinque motori di SpaceX a distribuire carichi utili in orbita, nonché il carico utile di ingaggio più pesante mai realizzato dall’azienda. (Blue Walker 3 Pesa 3.300 libbre (1.500 chilogrammi), ha detto Anderson.)

"Uno dei nostri compiti più complessi", CEO di SpaceX Elon Musk Libri sul viaggio su Twitter.

Incontra BlueWalker 3 di AST SpaceMobile

Mentre l’obiettivo principale di SpaceX per il lancio di sabato era aggiungere 34 nuovi Starlink Satelliti Per il suo pianeta in orbita in crescita, il satellite BlueWalker 3 di AST SpaceMobile si è distinto per le sue dimensioni e la sua missione ambiziosa.

Il satellite, che misurerà 693 piedi quadrati (64 metri quadrati) quando sarà completamente rivelato, è il più grande array di antenne commerciali mai lanciato nello spazio. La sua missione: testare la nuova tecnologia progettata per fornire un servizio cellulare globale direttamente agli utenti dallo spazio. L’obiettivo è colmare le lacune di copertura e fornire servizi telefonici e dati ad alta velocità e senza interruzioni nelle aree scarsamente servite.

“Il motivo per cui il nostro satellite è così grande è che per connetterci a un telefono a bassa potenza e a bassa potenza interna, è sufficiente una grande antenna unilaterale con una grande quantità di potenza, e questa è una parte importante della nostra infrastruttura ”, ha affermato in un’intervista Scott Wisniewski, chief strategy officer di AST SpaceMobile, Space.com. “Riteniamo che questo sia davvero importante per la comunicazione diretta con i feature phone, senza alcuna modifica al telefono, senza alcun onere aggiuntivo per l’utente”.

Ci vorranno diverse settimane prima che AST SpaceMobile ordini al BlueWalker 3 di dispiegare la sua antenna a molla, ha affermato Wisniewski. Ha aggiunto che durante quel periodo, la società condurrà una serie di controlli sanitari per garantire la sicurezza del satellite.

Illustrazione artistica del satellite per servizi mobili BlueWalker 3 di AST SpaceMobile in orbita. (Credito immagine: Nokia/AST SpaceMobile)

AST SpaceMobile ha stretto una partnership con 25 fornitori di servizi cellulari, 10 dei quali prenderanno parte a una vacanza pianificata di sei mesi su BlueWalker 3 per testare le sue capacità in sei continenti in tutto il mondo. Questi partner includono fornitori di servizi come Vodaphone, Rakuten Mobile e Orange e possono raggiungere 1,8 milioni di utenti telefonici, ha affermato Wisniewski. All’inizio di questa estate, la società ha ricevuto Licenza FCC per testare BlueWalker 3 in Texas e Hawaii negli Stati Uniti.

Per fornire una copertura completa, AST SpaceMobile avrà bisogno di più di un satellite. “Questo è il culmine di una sorta di fase di ricerca e sviluppo per la nostra azienda prima di passare alla produzione di satelliti l’anno prossimo”, ha affermato Wisniewski.

Il satellite BlueWalker 3 viene visto schierato sulla Terra. È la più grande suite di comunicazioni commerciali mai inviata nello spazio. (Credito immagine: SpaceX)

La società prevede di seguire BlueWalker 3 con cinque satelliti operativi nel 2023. In definitiva, mira a costruire una costellazione di almeno 100 satelliti giganti per fornire una copertura completa.

AST SpaceMobile non è la sola a cercare di coprire i telefoni cellulari dallo spazio. Lynk Global sta lavorando a un progetto simile ed Elon Musk lo ha rivelato il mese scorso SpaceX collabora con T-Mobile Per fornire il servizio cellulare con i satelliti Starlink.

A causa delle loro dimensioni, i satelliti di AST SpaceMobile potrebbero essere visibili agli osservatori del cielo dalla Terra e alcuni astronomi hanno criticato il piano per il suo potenziale impatto sulle osservazioni del telescopio dalla Terra, secondo Nuovo rapporto Scienziato. Se questa lamentela suona familiare, è perché lo è Uno ha punito la costellazione di Starlink di SpaceX Una volta che quella società ha iniziato a rilasciarne dozzine contemporaneamente.

Registra il riutilizzo dei razzi man mano che Starlink cresce

Il razzo Falcon 9, il razzo più avanzato di SpaceX fino ad oggi, è stato visto sul ponte dei droni dello Shortfall Of Gravitas nell’Atlantico dopo il suo quattordicesimo lancio e atterraggio il 10 settembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Circa 8,5 minuti dopo il lancio dei satelliti BlueWalker 3 e Starlink, il primo stadio del razzo Falcon 9 di SpaceX è tornato sulla Terra per atterrare proprio a bordo del drone A Shortfall Of Gravitas nell’Oceano Atlantico. L’atterraggio ha stabilito un nuovo record per il numero di lanci di booster Falcon 9.

Prima del volo di sabato, lo stadio Falcon 9 ha lanciato otto diverse missioni Starlink, nonché il primo volo di prova per l’astronauta SpaceX della NASA (chiamato Demo-2) nel maggio 2020; il satellite ANASIS-2 della Corea del Sud nel luglio 2020; La missione cargo senza pilota CRS-21 verso la Stazione Spaziale Internazionale della NASA nel dicembre 2020, così come le missioni Transfer 1 e Transporter 3 rispettivamente nel gennaio 2021 e gennaio 2022.

quando Elon Musk svela la colonna vertebrale Falcon 9 Block 5 Booster nel 2018, ha affermato che l’obiettivo di SpaceX era di lanciarlo almeno 10 volte. Con ogni volo successivo, la compagnia ha spinto i suoi limiti al riutilizzo dei razzi come parte del suo sforzo per ridurre i costi del volo spaziale.

Un’immagine dei 34 satelliti Starlink a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 durante il suo lancio il 10 settembre 2022. (Credito immagine: SpaceX)

Allo stesso modo, SpaceX ha continuato ad aumentare le dimensioni della sua costellazione Starlink, nonché il numero di paesi e aree di copertura negli ultimi anni. in agosto, Annunciato Royal Caribbean Starlink sarà utilizzato su tutte le sue navi da crociera entro il 2023, con SpaceX che già fornisce servizi per veicoli ricreazionali, barche e case in tutto il mondo.

La società ha lanciato più di 3.200 satelliti dal 2019, con migliaia di altri in arrivo. SpaceX prevede di completare il suo lotto iniziale con 12.000 Starlink in orbita e ha chiesto il permesso di aumentarlo a 30.000 satelliti.

Domenica 11 settembre, SpaceX prevede di lanciare un’altra missione Starlink. Questo volo, che trasporterà 54 satelliti Starlink, dovrebbe essere lanciato dallo Space Launch Complex 40 a Stazione spaziale di Cape Canaveral in Florida alle 22:53 EDT (0253 GMT). Potrai assistere a questo lancio dal vivo su Space.com al momento del decollo.

Il lancio di sabato è stato il 41° dell’anno per SpaceX. È stato il 179esimo lancio dell’azienda in assoluto.

Invia un'e-mail a Tariq Malik a tmalik@space.com o seguilo