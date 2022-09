L’ex Steelers RB Le’Veon Bell mette KO Adrian Peterson a uno spettacolo di boxe comico tra i veterani della NFL

Per un po’, è sembrato che chiunque abbia allenato Le’Veon Bell per un incontro di boxe di esibizione gli stesse facendo uno scherzo elaborato. Poi Adrian Peterson è andato dritto all’estrema destra.

Gli ex Pittsburgh Steelers sono emersi vittoriosi dalla poco frequentata esibizione dei Social Gloves contro i compagni di squadra della NFL che sono tornati sabato nonostante un’imbarazzante dimostrazione di forma nei primi quattro round. Ogni pugile ha prodotto solo pochi successi – e alcuni significativi, se del caso – poiché gli annunciatori hanno cercato senza mezzi termini di giustificare ciò che gli spettatori hanno pagato.

Sembra che Bill in particolare stia litigando Da qualche parte intorno al livello di Nate Robinsonquasi si piega in vita ogni volta che cerca di infilare un pugno dentro e viene eliminato con un solo pugno nel secondo round.

Ma, naturalmente, gli incontri di boxe possono essere decisi con un solo pugno, che si tratti di Deontay Wilder o di un ex Pro Bowler che cerca di cambiare sport. Nel quinto round, Bell ha catturato Peterson con uno dei lanci più difficili della notte e ha lasciato l’ex giocatore troppo stordito per continuare.

Non è stato il finale più selvaggio della serata, poiché l’ex guardia NBA Nick “Swaggy P” Young ha visto la fine del suo debutto nel pugilato volare attraverso le corde dopo aver contattato l’influencer TikTok Minikon, un sostituto dell’ultimo minuto per il rapper BlueFace.

La partita è stata chiamata perché Young era sdraiato sul tappeto con un dolore palpabile.

Fortunatamente per Peterson e Young, non molte persone intorno avrebbero assistito alla sua caduta. Secondo un rapporto di DexertoL’evento Social Gloves ha venduto solo circa 200 biglietti al Banc of California da 22.000 posti a Los Angeles e gli organizzatori alla fine hanno regalato 1.000 biglietti.

Anche con questo tentativo di aumentare la partecipazione, c’erano abbastanza posti vuoti visibili L’atletica di Auckland arrossisce. Il vuoto era visibile quasi in ogni momento durante la trasmissione, ma l’oscurità è stata rivelata attraverso il video sui social media.

Non importa come ci sia arrivato, Bill potrebbe almeno definirsi un vincitore. Il che è positivo, perché l’ex All-Pro apparentemente vuole farne una carriera.

Bill ha detto prima del combattimento Sta lontano dal calcio per concentrarsi sulla boxe E lo ha ripetuto dopo la vittoria di sabato. Quando gli è stato chiesto se voleva diventare professionista o restare sul ring di boxe delle celebrità, ha risposto “diavolo sì”.

“Voglio vedere fino a che punto posso arrivare”, ha detto Bale dopo la partita. “Voglio mettere alla prova i miei limiti”. “Continuerò ad andare avanti e vedrò cosa succede dopo. Mi divertirò stasera, non fraintendermi. Ho lavorato sodo per molto tempo. Mi divertirò stasera e poi lavorerò su tutto il resto dopo.”