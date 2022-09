Le voci del Galaxy S23 Ultra “confermate al 100%” mettono in evidenza quale sarà la fotocamera da 200 MP

È passato un po’ di tempo da allora SAMSUNG Annunciato un sensore da 200 megapixel ed è molto probabile che sarà il prossimo telefono premium dell’azienda sudcoreana, Galaxy S23 Ultra Sarai orgoglioso di questa fotocamera. Chiaramente non sono le stesse versioni HP1 e HP3 che l’azienda ha già annunciato e ci sono state alcune speculazioni su questo Sensore da 200 MP dedicato all’S23 Ultra Sarebbe davvero grande ma non sembra essere il caso.

I fornitori di smartphone hanno restrizioni sulle dimensioni che impediscono loro di dotare i propri telefoni di sensori troppo grandi. Di recente, abbiamo visto aziende utilizzare una tecnica chiamata pixel binning in cui i singoli pixel più piccoli vengono fusi insieme per agire come un pixel grande e produrre immagini più dettagliate.

Ad esempio, sebbene il file S22 Ultra Fotocamera da 108 MP, per impostazione predefinita scatta foto da 12 MP. Allo stesso modo, il nuovo Apple iPhone 14 Pro Viene fornito con un sensore principale da 48 MP che produce scatti da 12 MP e ciò si ottiene integrando i dati da posizioni dell’immagine da 1,22 µm per fornire immagini paragonabili a un sensore da 2,44 µm.

Trucchi come questo possono portarti troppo lontano e, a un certo punto, la fisica raggiungerà e i sensori della fotocamera dovranno diventare più grandi per ospitare più megapixel. Quindi, mentre è probabile che il sensore da 200 MP del Galaxy S23 Ultra non abbia le stesse dimensioni dell’unità da 108 MP dell’S22 Ultra, la buona notizia è che l’aumento sarà quasi minimo.

La fotocamera da 200 MP del Galaxy S23 Ultra conterrà più megapixel mantenendo praticamente le stesse dimensioni

Questo scoop proviene dalla stima trapelata Mondo di ghiaccio Chi ha detto di essere sicuro al 100% che la fotocamera principale da 200 MP dell’S23 Ultra sarà 1/1,3 di pollice e avrà una dimensione dei pixel di 0,6μm e un’apertura f/1,7 più grande per ottenere più luce. Per riferimento, il sensore da 108 MP dell’S22 Ultra misura 1/1,33 pollici con un’apertura di 0,8 µm e f/1,8.

Aggiunge che sarà leggermente più grande della fotocamera principale da 48 MP dell’iPhone 14 Pro che, secondo lui, è anche 1/1,3 di pollice. C’è la possibilità che sia più piccolo dei sensori presenti in alcuni telefoni Android concorrenti che usciranno il prossimo anno. Probabilmente si riferisce a telefoni che potrebbero utilizzare sensori da 1 pollice.

Come dimostrano i suoi recenti tentativi prendere in giro Apple Samsung si sta concentrando maggiormente sul mantenimento della sua leadership sul produttore di iPhone. Come hanno sottolineato Apple e Google, una risoluzione più elevata non è la fine, ma generalmente è migliore per gli utenti esperti perché offre loro più opzioni con cui lavorare.

Molti acquirenti considerano ancora il numero di megapixel come numero di riferimento per determinare quanto è buona una fotocamera. Alla fine della giornata, ci sono molti fattori che influenzano la qualità dell’immagine diversi dai megapixel, inclusa la dimensione del sensore perché un sensore più grande può contenere più pixel e catturare più dettagli.