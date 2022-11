Tutte le offerte del Black Friday di Apple che puoi ottenere subito

Questa settimana è stata piena delle prime offerte del Black Friday e ora che sono trascorsi solo sette giorni di shopping natalizio, rivediamo tutte le migliori vendite che potresti esserti perso negli ultimi giorni. Come per tutti gli acquisti natalizi, non c’è alcuna garanzia che prezzi migliori non compaiano più avanti nella stagione, ma se vuoi fare acquisti in anticipo questo fine settimana, queste sono le migliori offerte che troverai online.

Nello specifico, in questo articolo condividiamo tutti i prodotti Apple che attualmente godono di prezzi bassissimi o sconti che sono almeno molto vicini al loro prezzo minimo record. Ciò include sconti significativi e i migliori prezzi di sempre su AirPods, HomePod mini, MacBook Pro, iPad e altro ancora. Ogni accordo congiunto di seguito è disponibile per l’acquisto ora.

HomePod e Apple TV

HomePod mini

Verizon ha debuttato questa settimana con il suo primo mini sconto sull’HomePod delle festività natalizie, offrendo lo smart speaker a $ 79,99, in calo da $ 99,99. Tutti i colori sono disponibili a questo prezzo, che è uno dei migliori prezzi dell’anno e il secondo migliore in assoluto.

Apple TV 4K (2021)

Gli sconti Apple TV 4K continuano mentre ci dirigiamo verso il Black Friday e Amazon ha ancora il modello da 32 GB a partire dal 2021 per $ 99,00, in calo rispetto al prezzo originale di $ 179,00. Questo è un prezzo assolutamente basso per il supplemento.

AirPod

AirPods Pro 2 (2022)

Woot ha appena introdotto un nuovo prezzo minimo storico per AirPods Pro 2 di Apple, a $ 197,99, in calo da $ 249,00. Al momento, solo Woot ha questo accordo, ma ci aspettiamo che altri rivenditori lo eguaglino presto.

AirPod 2

Gli AirPods 2 rimangono una solida opzione entry-level per la maggior parte degli utenti e, a $ 89,99 su Amazon, sono più economici del solito questa settimana.

AirPod Pro (2021)

Con la diminuzione delle scorte sugli AirPods Pro della generazione precedente, era raro vedere sconti profondi. Questa settimana, tuttavia, Verizon ha l’inventario e il prezzo più bassi di sempre sugli AirPods Pro 2021 a $ 159,99.

iPad

iPad da 10,9 pollici (2022)

B&H Photo rimane l’unico posto per risparmiare sull’ultimo iPad di Apple, con il modello Wi-Fi da 64 GB disponibile per $ 399,00, ovvero $ 50 di sconto sul prezzo originale. Al momento della stesura di questo articolo, sono disponibili due colori a questo prezzo.

iPad da 10,2 pollici (2021)

L’iPad della generazione precedente ha raggiunto il suo miglior prezzo di sempre a $ 269,99 per i modelli Wi-Fi da 64 GB ed è disponibile in argento e grigio siderale. Se non hai bisogno dell’ultimo modello con tutte le principali modifiche al design, questa potrebbe essere un’ottima opzione regalo per le vacanze entry-level.

iPadmini 6

I notevoli sconti per iPad di questa settimana continuano con il miglior prezzo sull’iPad mini 6 di Apple, disponibile per $ 399,99 (64 GB Wi-Fi) in due colori su Amazon. Sono $ 99 e troverai anche gli stessi ribassi su Modelli Wi-Fi da 256 GBE il molti modelli cellulari come quello.

iPad Pro da 12,9 pollici (2022)

Se desideri uno schermo più grande, c’è anche un grande sconto sull’iPad Pro Wi-Fi da 12,9 pollici da 256 GB su Amazon. Ha un prezzo di $ 1.099,00, in calo da $ 1.199,00. Questo è un nuovo prezzo più basso e uno degli unici modelli di iPad Pro da 12,9 pollici del 2022 a scendere sotto i $ 100 su Amazon.

Mac

Macbook Pro

Sconti massicci continuano a scendere sulla linea di MacBook Pro da 14 e 16 pollici di Apple per il 2021, con uno sconto fino a $ 499 su questi laptop. Oltre ai modelli da 512 GB sopra menzionati, puoi ottenere Modello da 14 pollici da 1 TB per $ 1.999,99 e il Modello da 16 pollici da 1 TB per $ 2.199,99entrambi $ 499 di sconto e i migliori prezzi di sempre.

MacBook Air M1 (2020)

L’azienda offre ancora il MacBook Air M1 di Apple come alternativa più economica al nuovo MacBook Air M2 e Amazon sta addolcendo l’affare abbassando il prezzo di $ 199 il Black Friday. Il modello da 256 GB ora costa solo $ 799,99 in tutti e tre i colori.

MacBook Air M2 (2022)

Per gli ultimi modelli di MacBook Air, Amazon ha il laptop da $ 149 da 256 GB, al prezzo di $ 1.049,99. Questo è un prezzo basso di tutti i tempi e disponibile in tutti e 4 i colori.

iMac 27 pollici (2020)

L’iMac da 27 pollici di Apple è difficile da consigliare al giorno d’oggi perché include chip Intel invece del nuovo silicio di Apple. Tuttavia, se stai cercando un Mac per le attività quotidiane di base e non hai bisogno degli ultimi modelli, ci sono davvero grandi sconti da trovare questo Black Friday su Amazon.

Il Modello da 256 GB – 27 pollici è $ 1199,99 in meno rispetto a $ 1799,00 e 512 GB 27 pollici Sono $ 1.699,99 in meno rispetto a $ 2.299,00.

orologio Apple

Serie 8

Amazon ha alcuni sconti di $ 50 sul nuovo Apple Watch Series 8, a partire da $ 349,00 Modelli GPS da 41 mm E sale a $ 379,00 per Modelli GPS da 45 mm. Per i dispositivi cellulari, troverai prezzi a partire da $ 449,00 per I modelli cellulari sono 41 mm e aumentare a $ 479,00 per Modelli cellulari da 45 mmche sono anche $ 50 di sconto.

SE (2022)

Simile ai dispositivi della serie 8, il nuovo Apple Watch SE ha risparmi su tutta la sua gamma su Amazon. I prezzi partono da $ 229,00 per Gps da 40 mm ($ 20 di sconto) e portare l’importo a $ 239,00 Gps da 44 mm ($ 39 di sconto, un nuovo minimo storico.) I prezzi dei cellulari partono da $ 279,00 per cellulare da 40 mm E aumenta l’importo a 309,00 USD Cellulare da 44 mmentrambi con uno sconto di $ 20.

super

Le offerte del Black Friday sono finalmente arrivate per l’Apple Watch Ultra, che ha visto la sua prima grande vendita questa settimana. Puoi ottenere diverse configurazioni per $ 739,00, ovvero $ 60 di sconto e il nostro nuovo miglior prezzo di sempre.

integratori

Caricabatterie MagSafe

Verizon è stata una delle uniche fonti affidabili per gli sconti sulla linea di accessori MagSafe ufficiale di Apple, e questo fatto rimane vero mentre ci dirigiamo verso il Black Friday.

Puoi ottenere un caricabatterie MagSafe per $ 29,99, in calo da $ 39,00. Il caricabatteria MagSafe Duo è quasi esaurito $ 96,74, da $ 129,00; E il pacco batteria MagSafe è sceso a $ 74,24Da $ 99,00.

I phone

Per le offerte iPhone, monitoriamo molti sconti tra i principali operatori, quindi in questa sezione analizzeremo le cose per operatori piuttosto che per prodotti. Proprio come le offerte precedenti, tutte queste offerte sono disponibili per l’acquisto ora, quindi non devi aspettare fino al Black Friday per fare acquisti.

AT&T

AT&T Offri fino a $ 800 di sconto su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max con una permuta qualificata e acquista con un accordo rateale qualificato. Riceverai fino a $ 800 in crediti in bollette con un valore commerciale di $ 130 o superiore e fino a $ 350 in crediti in bollette con un valore commerciale da $ 35 a $ 129.

Per le offerte Apple Watch, se acquisti un Apple Watch, ricevi il nuovo Apple Watch SE senza costi aggiuntivi. Entrambi devono essere acquistati su piani di rate idonei e dovrai aggiungere almeno una nuova riga, quindi otterrai fino a $ 330 di saldo delle fatture per il tuo secondo Apple Watch idoneo.

Verificato

Verificato Ha fino a $ 1.000 di sconto sull’iPhone 14 Pro quando permuti il ​​tuo vecchio smartphone su determinati piani Verizon Unlimited. Riceverai anche $ 200 in più quando passi da un altro operatore a Verizon.

Se acquisti un iPhone da Verizon, puoi ottenere un pacchetto anche con l’iPad. Il corriere ha iPad a partire da $ 8 al mese quando acquisti una nuova linea e un iPhone 5G contemporaneamente, ed è disponibile solo online.

Un accordo combinato simile può essere visto anche per l’Apple Watch Series 8. Se acquisti un iPhone specifico, otterrai: Serie 8 per meno di $ 6 al mese. Se stai bene con gli iPhone più vecchi, il iPhone 13 costa solo $ 5 al mese Quando acquisti una nuova linea Verizon.

Visibile

Vettore di proprietà di Verizon Visibile Offre buoni regalo del valore fino a $ 250 quando acquisti dispositivi selezionati tramite il tuo operatore. Ricevi anche un paio di Beats Studio Buds quando acquisti un nuovo modello di iPhone 14 o 14 Pro.

Cellulare alla menta

Cellulare alla menta Offre gratuitamente tre mesi di servizio wireless premium con l’acquisto di qualsiasi piano trimestrale. Inoltre, puoi ottenere sei mesi di servizio gratuitamente quando acquisti un piano semestrale e un nuovo telefono tramite il tuo operatore.

Stiamo tenendo traccia di tutte le migliori offerte della stagione relative a Apple sul nostro sito Tour del venerdì neroQuindi assicurati di controllare nel corso del mese per un elenco aggiornato di tutti gli sconti più popolari che troverai durante il Black Friday 2022.