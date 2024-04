Mantenere vivo il futuro delle auto, in stile anni '80

Qui a Hackaday siamo un gruppo eterogeneo di scrittori, alcuni dei quali lavorano al di fuori di questo dispositivo, e altri il cui lavoro appare anche sulle pagine di altre pubblicazioni in diversi campi. Uno di questi è il nostro collega [Lewin Day]e per cui ha scritto un pezzo eccezionale Utopia SU Lo sforzo di mantenere vivo un pezzo oscuro della storia dell'elettronica automobilistica americana. Consideriamo le console per auto a grande schermo un fenomeno nuovo, ma alla fine degli anni '80 la General Motors dotava alcuni dei suoi modelli di piccoli display CRT Trinitron. Se possiedi una di queste auto, il CRT probabilmente non sarà utilizzabile se non lo vedi [Jon Morlan] E il suo lavoro nel ripararlo e restaurarlo.

L'articolo di Lewin entra nei dettagli tecnici in modo tale da non limitarci a ripassarlo in questa sede, ma è interessante confrontare l'approccio meticoloso della riparazione con quello della sostituzione o dell'emulazione. Sarebbe relativamente semplice sostituire un CRT con un moderno display LCD che visualizzi lo stesso video e persino utilizzare un moderno computer a scheda singola per emulare gran parte del sistema morto. Ma siamo pienamente consapevoli che per molti appassionati di auto non è questo il punto; Maledetto CRT Nel cruscotto che fa l'auto. Probabilmente non guideremo mai una Oldsmobile Toronado del 1989. Ma lo vorremmo sicuramente se questa versione speciale fosse equipaggiata in futuro.

Vale la pena prestare attenzione alla scrittura automobilistica di Lewin. Una volta ci portò in un camper in moto.