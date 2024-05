Limited Run Games si scusa per aver spedito i giochi 3DO su CD-R

aggiornare [Thu 2nd May, 2024 21:45 BST]: Limited Run Games ci ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Abbiamo appreso che alcuni dei nostri clienti hanno riscontrato problemi durante il tentativo di eseguire la nostra versione D: Edizione da collezione Su hardware 3DO originale. Innanzitutto, vorremmo scusarci senza riserve con tutti coloro che hanno acquistato il gioco e hanno riscontrato un problema. In Limited Run Games, la qualità dei nostri prodotti è fondamentale per noi, ci preoccupiamo profondamente della nostra fedele community e in questa occasione non siamo chiaramente riusciti a raggiungere gli elevati standard che ci siamo prefissati.

Realizzare giochi per hardware che hanno più di 30 anni presenta una serie di sfide. Collaboriamo con uno dei maggiori fornitori di replica di dischi del Nord America per comprimere i nostri dischi fisici e, nonostante ricerche approfondite sull'hardware e sul software 3DO originali, abbiamo riscontrato problemi di qualità e affidabilità durante il tentativo di comprimere i dischi 3DO nel modo tradizionale. Nel tentativo di garantire la piena compatibilità con l'hardware originale, il nostro partner per la replica dei dischi è stato in grado di produrre con successo dischi utilizzando il formato CD-R, che credevamo avrebbe funzionato su tutti i sistemi 3DO disponibili in commercio. Questo processo è stato implementato in modo professionale e viene utilizzato per garantire la massima compatibilità piuttosto che come esercizio di riduzione dei costi.

Abbiamo testato i dischi sulle console 3DO nel nostro ufficio e tutti e cinque i dischi del gioco hanno funzionato come previsto. È stato solo durante la spedizione ai nostri clienti che ci siamo resi conto che alcuni utenti avevano difficoltà. Non venderemo o spediremo ulteriori copie di questo gioco, o di eventuali futuri titoli 3DO, finché la situazione non sarà risolta.

Stiamo attualmente lavorando con nuovi partner per trovare una soluzione per i CD tradizionali e offriremo dischi sostitutivi a tutti i clienti. Terremo i clienti aggiornati sull'evolversi della situazione, ma nel frattempo qualsiasi cliente che lo desidera può richiedere un rimborso completo all'indirizzo www.limitedrungames.com/support.