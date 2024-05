Microsoft sta indagando sui problemi VPN con l'ultimo aggiornamento di Windows 11

Microsoft afferma che sta indagando sulle segnalazioni di un errore di connessione VPN dopo l'installazione dell'aggiornamento di Windows 11 aprile 2024 KB5036893 L'aggiornamento di sicurezza è stato rilasciato il 9 aprile per tutte le versioni supportate di Windows 11 e alcuni utenti hanno segnalato che le connessioni VPN con certificati supportati da TPM non funzionano dopo l'installazione della patch.

Utente Reddit dice Flo-TPG Un aggiornamento di Windows 11 ha causato l'errore “Certificato non trovato” durante il tentativo di utilizzare una connessione VPN. Microsoft avverte che le connessioni VPN potrebbero fallire dopo l'installazione dell'aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 e che la società sta “indagando sulle segnalazioni degli utenti e forniremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni”.

L'unica soluzione al momento è disinstallare l'aggiornamento KB5036893 e Microsoft afferma di voler lavorare su una soluzione “in una prossima versione”, suggerendo che è in arrivo un hotfix.

Questi ultimi problemi relativi alla VPN arrivano quasi un anno dopo che Microsoft li ha risolti Principali problemi di velocità L'impatto sulle connessioni VPN L2TP/IPsec in Windows 11 dopo l'aggiornamento causa problemi. Microsoft dispone di un programma Windows Insider progettato per individuare i bug nelle prime versioni degli aggiornamenti di Windows, ma le patch di sicurezza possono spesso causare problemi imprevisti come questi arresti anomali della VPN.