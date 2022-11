Durante il Microsoft Hackathon è stato progettato un nuovo sistema di obiettivi per Xbox con medaglie simili a PS5

Novembre ha visto l’Hackathon annuale di Microsoft, in cui gruppi di sviluppatori, designer e innovatori provenienti da tutta Microsoft si riuniscono per competere e creare potenziali nuovi prodotti e servizi all’interno e accanto all’ecosistema Microsoft. Il vincitore dell’Hackathon di quest’anno è stata un’app che ti aiuta Fornisci supporto tecnico ai tuoi cari da remotodata la frustrazione fin troppo familiare che si potrebbe incontrare cercando di aiutare un amico meno esperto di tecnologia al telefono.

Evento Microsoft Hackathon 2022 (Si apre in una nuova scheda) Ha visto più di 10.000 invenzioni competere per il primo premio, con oltre 68.000 dipendenti da tutto il mondo che hanno partecipato a quello che Microsoft descrive come “il più grande hackathon privato del mondo”.

Di recente ho avuto l’opportunità di dare un’occhiata ad alcuni progetti di hackathon grazie a fonti affidabili e un paio di progetti orientati a Xbox hanno sicuramente attirato la mia attenzione. Un progetto includeva una skin “Windows Handheld Mode” per Windows 11, che trasforma l’interfaccia in qualcosa di più adatto ai giochi su un laptop delle dimensioni di Steam Deck. C’erano anche prototipi di servizi di streaming, che premiavano gli spettatori con Microsoft Points per guardare Xbox Live integrando Twitch o Patreon. Un’altra idea includeva il sistema “Xbox Inventory”, che ti avrebbe permesso di raccogliere e trasportare oggetti cosmetici in-game tra i titoli. Il mio progetto preferito – e uno che penso sia molto richiesto – è un’estensione del sistema di risultati Xbox esistente, qualcosa che i progettisti hanno chiamato Xbox Achievements 3.0.

Sebbene non sia chiaro chi ci fosse dietro il progetto, un team di designer e sviluppatori di Microsoft ha unito le forze durante l’evento Hackathon di quest’anno per creare una prova di concetto dei cosiddetti “Xbox Achievements 3.0”. Questo sistema si affiancherà al sistema Gamerscore esistente, assegnando ai giocatori premi in bronzo, argento e oro simili a PlayStation per numerosi risultati per titolo e persino a livello di sistema. Ad esempio, nel video condiviso in modo anonimo con noi sopra, puoi vedere la medaglia concept pop per aver giocato a 300 titoli su Xbox Game Pass.

La presentazione ha anche mostrato come ogni medaglia verrà visualizzata sotto il tuo profilo su Xbox.com e su console, offrendo ai giocatori un altro modo per visualizzare i loro risultati in varie attività su Xbox Live (che da allora è stato rinominato Xbox Network, anche se nessuno lo chiamerà Quello).

In ogni caso, questo concetto è sconcertante, nonostante il fatto che molto probabilmente non sarà mai incarnato in un prodotto reale. Ci ricorda alcune proposte per gli abolizionisti Sistema di carriera Xbox Dall’anno scorso, come Microsoft ha riconosciuto il fatto che le abitudini dei giocatori sono cambiate. Sempre più giocatori si attengono a un singolo titolo orientato al servizio per periodi di tempo più lunghi, piuttosto che pascolare tra più titoli. Xbox Game PassTuttavia, la libreria “tutto ciò che puoi mangiare” mantiene a galla gli obiettivi Xbox. Sopravvissuti ai vampiri Offre montagne di risultati del punteggio giocatore 5G che vengono visualizzati alla fine di ogni corsa, il che è un uso davvero perfetto del sistema obsoleto. Tuttavia, ci sono voluti molti editori indipendenti senza scrupoli per pubblicare giochi di pala interamente progettati per assegnare 1.000 gamerscore per non aver fatto praticamente nulla – una pratica che si dice che Sony PlayStation sia Piano per bloccarenon di meno.

Secondo le nostre fonti, gli ingegneri Microsoft hanno suggerito che il loro sistema dovrebbe essere in grado di rilevare i giochi che sono stati completati per ciascun utente, per assegnare le medaglie retroattivamente. (Credito immagine: Windows Central)

In ogni caso, il fatto che gli sviluppatori lo vedano all’interno di Microsoft anche a titolo amatoriale mi suggerisce che c’è una luce crescente su quanto si siano evoluti i risultati di Xbox, mentre concorrenti come PlayStation e Steam hanno sviluppato e migliorato i sistemi Microsoft pioniere nel corso della giornata. migliorare Xbox Achievements è stata una delle principali preoccupazioni che i fan di Xbox hanno condiviso con me Durante il mio grande sondaggio dell’anno scorso, dopo tutto.

Personalmente, sono fiducioso che un giorno vedremo qualcosa di simile a queste “medaglie” Xbox materializzarsi in un prodotto reale.