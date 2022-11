Le azioni stanno scendendo mentre gli investitori cercano di scrollarsi di dosso il calo di lunedì e attendono con impazienza il discorso di Powell e i dati sul lavoro nel corso della settimana

Le azioni sono scese martedì mentre i trader hanno faticato a riprendersi dalle forti perdite subite nella sessione precedente e attendevano con impazienza ulteriori dati economici.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso 42 punti, pari allo 0,1%. Il Nasdaq Composite è sceso dello 0,3%, mentre l’S&P 500 è sceso dello 0,7%.

Gli investitori stanno guardando i dati imminenti alla fine di questa settimana su argomenti come il PIL e l’occupazione per avere un’idea di come sta andando l’economia. Attendono il discorso programmato del presidente della Fed Jerome Powell all’Hutchins Center for Fiscal and Monetary Policy di Brookings mercoledì per avere indizi sul fatto che la banca centrale rallenterà o fermerà gli aumenti dei tassi.

“Il mercato ha spostato l’attenzione dalla fine della stagione dei rendiconti sugli utili del terzo trimestre a fattori aggiuntivi che potrebbero influenzare la Fed nelle deliberazioni di dicembre”, ha affermato Bill Northey, Chief Investment Officer presso la US Bank. sulla strada da percorrere invece di guardare nello specchietto retrovisore.

Gli indici ribassisti di martedì seguono le pesanti perdite di lunedì, con il Dow Jones che perde quasi 500 punti e l’S&P 500 e il Nasdaq che perdono più dell’1% ciascuno, dopo che nel fine settimana sono iniziate le proteste nella Cina continentale contro la politica no-Covid del paese. Le proteste hanno accresciuto le preoccupazioni sul potenziale dei protocolli Covid della Cina che potrebbero ancora una volta interrompere le catene di approvvigionamento globali.

Tuttavia, dall’oggi al domani, i mercati globali sembravano prendere una svolta quando un funzionario cinese ha detto ai giornalisti che il 65,8% delle persone “di età superiore agli 80 anniHa ricevuto colpi di richiamo e, inoltre, il governo ha riportato il suo primo calo di contagi da Covid al suo interno Cina in più di una settimana. Ciò ha contribuito all’aumento dei prezzi nei mercati di Hong Kong e Shanghai.