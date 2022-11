L’apparato di sicurezza cinese interviene per reprimere le proteste di Covid

Cnn

della Cina Il vasto apparato di sicurezza si è rapidamente mosso per spegnersi Proteste di massa Si è diffuso in tutto il Paese, con la polizia che pattuglia le strade, controlla i cellulari e chiama alcuni manifestanti per avvertirli di non ripetersi.

Nelle principali città lunedì e martedì, la polizia ha inondato i luoghi delle proteste tenutesi durante il fine settimana mentre migliaia di persone si sono radunate per esprimere rabbia per la rigorosa politica anti-covid del paese – alcuni hanno chiesto Più democrazia e libertà Un insolito dissenso contro il presidente cinese Xi Jinping.

Una forte presenza della polizia ha scoraggiato i manifestanti dal radunarsi, mentre le autorità di alcune città hanno adottato tattiche di sorveglianza utilizzate nella regione dell’estremo ovest. Xinjiang Per intimidire chi ha protestato nel fine settimana.

A Shanghai, i marciapiedi di Urumqi Road – dove i residenti hanno protestato per due notti di fila – sono stati completamente bloccati da alte barricate, rendendo quasi impossibile l’assembramento delle persone.

A dieci minuti di auto, dozzine di agenti di polizia pattugliavano Piazza del Popolo, una grande piazza nel centro della città dove alcuni residenti avevano programmato di riunirsi lunedì sera con carta bianca e candele. La polizia ha anche aspettato all’interno di una stazione della metropolitana, bloccando tutte le uscite tranne una, ha detto un manifestante presente sul posto.

La CNN non ha nominato nessuno dei manifestanti in questa storia per proteggerli da ritorsioni.

I manifestanti hanno affermato di aver visto la polizia perquisire i cellulari dei passanti, chiedendo se avessero installato reti private virtuali (VPN) che aggirano il firewall Internet cinese o app come Twitter e Telegram. Utilizzato dai manifestanti.

“C’erano anche cani poliziotto. L’intera atmosfera era agghiacciante”, ha detto il manifestante.

I manifestanti in seguito hanno deciso di spostare la loro manifestazione programmata in un altro luogo, ma quando sono arrivati, la presenza della sicurezza era già stata intensificata, ha detto il manifestante.

“C’erano così tanti poliziotti, abbiamo dovuto annullare”, ha detto.

Un altro manifestante di Shanghai ha detto alla CNN che “circa 80-110” persone sono state arrestate dalla polizia sabato notte e rilasciate 24 ore dopo.

La CNN non ha potuto verificare in modo indipendente il numero di manifestanti detenuti e non era chiaro quanti fossero rimasti in custodia.

Il manifestante ha detto che i telefoni dei prigionieri sono stati confiscati sull’autobus portato alla stazione di polizia, dove gli agenti hanno raccolto le loro impronte digitali e i modelli della retina.

Secondo il manifestante, le guardie hanno detto ai detenuti che erano stati usati da “persone malintenzionate che volevano iniziare una rivoluzione colorata”, indicando come prova lo scoppio di proteste a livello nazionale lo stesso giorno.

La polizia ha restituito il telefono e la fotocamera quando sono stati rilasciati, ma gli agenti hanno cancellato l’album fotografico e rimosso l’app del social media WeChat, ha detto il manifestante.

A Pechino, lunedì mattina, i veicoli della polizia, molti dei quali con le luci lampeggianti, hanno percorso strade tranquille attraverso parti della capitale vicino a Liangmaqiao, nel distretto centrale di Chaoyang.

La manifestazione, che ha visto centinaia di persone marciare sulla terza circonvallazione della città, si è conclusa pacificamente lunedì mattina presto sotto la stretta sorveglianza degli agenti di polizia.

Ma alcuni manifestanti hanno ricevuto telefonate dalla polizia che chiedevano informazioni sulla loro partecipazione.

Una manifestante ha detto di aver ricevuto una telefonata da qualcuno che si è identificato come un agente di polizia locale, che le chiedeva se fosse stata alla protesta e cosa avesse visto lì. È stato anche detto che in caso di malcontento con le autorità, queste non dovrebbero prendere parte ad “attività illegali” come proteste e sporgere denuncia alla polizia.

“È nostro legittimo diritto (protestare), perché la costituzione ci dà libertà di parola e libertà di riunione”, ha detto. “Quella notte, la polizia ha adottato per lo più un approccio calmo quando ha avuto a che fare con noi. Ma il Partito Comunista è molto abile nel raccogliere la punizione in seguito.

Un altro manifestante, che non ha avuto notizie dalla polizia, ha detto alla CNN che le preoccupazioni che potrebbe essere il prossimo ad essere chiamato pesano molto sulla sua mente.

“Posso consolarmi dicendomi che non possiamo mettere in prigione mille persone perché tanti di noi hanno partecipato alla protesta”, ha detto.

Nel frattempo, alcune università di Pechino hanno organizzato il trasporto per consentire agli studenti di tornare a casa presto e seguire le lezioni online per il resto del semestre.

Ma a seguito di una serie di manifestazioni nelle università di Pechino e in tutto il paese durante il fine settimana, l’accordo scoraggia opportunamente gli studenti dal riunirsi nel campus.

Data la lunga storia dei movimenti guidati dagli studenti nella Cina moderna, le autorità sono particolarmente preoccupate per i raduni di massa di studenti in occasioni emotive.

Le università di Pechino lanciarono il Movimento del 4 maggio nel 1919, fonte delle manifestazioni da cui trasse le sue radici il Partito Comunista Cinese, così come le proteste di Piazza Tiananmen del 1989 che furono brutalmente represse dai militari cinesi.