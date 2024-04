L’economia è cresciuta ad un tasso dell’1,6%

La spesa dei consumatori è aumentata del 2,5% nel quarto trimestre, al di sotto delle stime di Wall Street del 3,3% e del 3% di profitto. Gli investimenti costanti e la spesa pubblica a livello statale e locale hanno contribuito a mantenere il PIL positivo nel trimestre, mentre il calo degli investimenti in beni privati ​​e l’aumento delle importazioni si sono attenuati. La spesa per consumi ha contribuito per 1,68 punti percentuali mentre le esportazioni nette hanno sottratto 0,86 punti percentuali dal tasso di crescita.

Ci sono anche brutte notizie sul fronte dell’inflazione.

La principale variabile dell’inflazione della Federal Reserve, l’indice dei prezzi delle spese per consumi personali, è aumentato ad un ritmo annualizzato del 3,4% nel trimestre, il suo più grande guadagno in un anno e in aumento rispetto all’1,8% nel quarto trimestre. I prezzi core del PCE, esclusi alimentari ed energia, sono aumentati ad un tasso del 3,7%, entrambi al di sopra dell'obiettivo del 2% della Fed. I funzionari delle banche centrali si concentrano sull’inflazione core come indicatore migliore delle tendenze a lungo termine.

L’indice dei prezzi rispetto al PIL, a volte chiamato misura “ponderata a catena”, è aumentato ad un tasso del 3,1%, rispetto ad un aumento del 3% nella stima del Dow Jones.

I mercati sono scesi in seguito alla notizia, con i futures legati a più di 400 punti sopra il Dow Jones Industrial Average. I rendimenti dei titoli del Tesoro sono saliti, con la banconota a 10 anni più recentemente al 4,69%.

“È il rapporto peggiore di entrambi i mondi: crescita più lenta del previsto, inflazione più alta del previsto”, ha affermato David Donabedian, responsabile degli investimenti presso CIBC Private Wealth US. . Crea [Fed Chair Jerome] Powell in tono da falco per la prossima settimana [Federal Open Market Committee] Incontro.”

Il rapporto arriva ai margini dei mercati sullo stato della politica monetaria e quando la Federal Reserve inizierà a tagliare il tasso di interesse di riferimento. Il tasso dei fondi federali, che determina quanto le banche si addebitano reciprocamente per i prestiti overnight, è compreso tra il 5,25% e il 5,5% nell’intervallo target, il più alto in 23 anni, anche se la banca centrale non lo ha aumentato dal luglio 2023.

Con un’inflazione elevata, gli investitori hanno dovuto rivedere la loro visione su quando la banca centrale inizierà l’allentamento. Il sentimento espresso dal trading di futures è che i tagli dei tassi inizieranno a settembre, con la Fed che probabilmente lo farà solo una o due volte quest’anno. Anche i prezzi dei futures sono cambiati dopo la pubblicazione del PIL, con i trader che ora puntano solo a una riduzione nel 2024, secondo i calcoli del CME Group.

“Mentre i consumatori ridurranno le loro spese folli, l'economia si contrarrà ulteriormente nei prossimi trimestri”, ha affermato Jeffrey Roche, capo economista di LPL Financial. “I tassi di risparmio stanno diminuendo poiché l'inflazione vischiosa esercita una maggiore pressione sui consumatori. Con il calo della domanda aggregata, ci si può aspettare che l’inflazione si moderi nel corso dell’anno, anche se il percorso verso l’obiettivo del 2% della banca centrale è ancora molto lontano”.

Sebbene l’aumento dell’inflazione abbia influito sugli aumenti salariali, i consumatori hanno generalmente tenuto il passo con l’inflazione da quando ha iniziato a salire. Il tasso di risparmio personale è sceso al 3,6% nel primo trimestre dal 4% del quarto trimestre. Gli utili adeguati alle tasse e all'inflazione sono scesi dell'1,1% dal 2%.

Anche i modelli di spesa sono cambiati nel corso del trimestre. La spesa per beni è scesa dello 0,4%, con la maggior parte degli acquisti di grandi dimensioni di beni durevoli classificati come beni durevoli in calo dell'1,2%. La spesa per i servizi è aumentata del 4%, il livello trimestrale più alto dal terzo trimestre del 2021.

Un mercato del lavoro vivace ha contribuito a rafforzare l’economia. Le richieste iniziali di disoccupazione per la settimana del 20 aprile sono ammontate a 207.000, in calo di 5.000 rispetto a una stima di 215.000, ha detto giovedì il Dipartimento del Lavoro.

In un segnale potenzialmente positivo per il mercato immobiliare, gli investimenti residenziali sono aumentati del 13,9%, il più grande incremento dal quarto trimestre del 2020.

La pubblicazione di giovedì è la prima di tre tabelle che la BEA produrrà per il PIL. È probabile che i dati del primo trimestre siano soggetti a revisioni sostanziali: nel 2023, il dato iniziale del primo trimestre è aumentato solo dell’1,1%, prima di risalire al 2,2%.