Azioni oggi: aggiornamenti in tempo reale

Giovedì le azioni hanno registrato un brusco calo dopo che gli ultimi dati economici statunitensi hanno mostrato un forte rallentamento della crescita e hanno indicato un'inflazione persistente.

Il Bureau of Economic Analysis ha affermato che il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto dell’1,6% nel primo trimestre. Gli economisti intervistati dal Dow Jones si aspettavano che la crescita del PIL raggiungesse il 2,4%.

Oltre al tasso di crescita pessimistico per questo trimestre, il rapporto ha mostrato che i prezzi al consumo sono aumentati ad un tasso del 3,4%, molto superiore all'aumento dell'1,8% del trimestre precedente. Ciò ha sollevato preoccupazioni sull’inflazione persistente e ha sollevato dubbi sulla capacità della Fed di tagliare i tassi di interesse in tempi brevi.

“Nel breve termine, i numeri non sembrano essere un via libera per tori o orsi, ma se la reazione iniziale dei futures sugli indici azionari è indicativa, è improbabile che l’incertezza allenti le pressioni in un mercato che sta vivendo il suo declino più profondo. “Dall'anno scorso”, ha detto Chris Larkin., Amministratore delegato del trading e degli investimenti presso E*Trade di Morgan Stanley.

Dopo la lettura del PIL, gli operatori hanno abbassato le loro aspettative per un allentamento della politica monetaria della Federal Reserve. Secondo il rapporto della Banca Centrale Europea, i trader ora si aspettano solo un taglio dei tassi quest’anno Strumento FedWatch per l'ECM.